Est-ce pour convaincre Lawrence Stroll de continuer à soutenir financièrement l'équipe en 2019?

Williams fait un pas de plus vers Mercedes-Benz en confirmant que la FW42 sera équipée de la boîte de vitesses du constructeur allemand, en plus du groupe propulseur et de la suspension arrière.

Ce rapprochement, l'homme d'affaires canadien le souhaitait, quitte à ce que Williams devienne l'équipe B de Mercedes-Benz. Williams tient à garder son âme, mais se tourne de plus en plus vers l'Allemagne pour se sortir d'impasse.

L'équipe britannique peine à trouver des solutions pour offrir à ses pilotes, et surtout à Lance Stroll, une voiture décente. Le nouvel aileron avant installé à Hockenheim a été bénéfique.

Lance Stroll tourne avec le nouvel aileron avant à Hockenheim. Photo : Getty Images/Mark Thompson

Le but n'était pas le gain en performance, mais une plus grande stabilité de la FW41.

Le résultat a été à la hauteur des attentes des ingénieurs de l'équipe avec la 12e place de Sergey Sirotkin sur la grille de départ. C'était un soulagement dans les rangs.

« On a vu avec Sergey que c'était un pas en avant », a dit Stroll dans le paddock du Hungaroring, jeudi.

D'autres améliorations sont prévues en Belgique, à Spa, après les vacances estivales de trois semaines.

L'équipe Williams doit maintenant travailler sur deux fronts : améliorer la FW41 pour que les pilotes marquent des points, mais aussi travailler sur les pièces qui équiperont la voiture de l'an prochain, la FW42.

Williams ne peut pas se permettre de rater son coup. Déjà, les entrailles mécaniques de la voiture viendront de l'équipe championne du monde, avec la boîte de vitesses, la suspension arrière et le groupe propulseur.

Les ingénieurs à l'usine de Grove devront réussir à intégrer le tout dans un ensemble aérodynamique homogène.

En espérant, pour Claire Williams, que la famille Stroll n'aura pas d'ici là quitté le navire, comme le feront le groupe Bacardi, et la marque Martini, après cinq ans de partenariat.

Acheter au bon moment, au meilleur prix

La presse allemande prétend que Lawrence Stroll aurait déjà acheté Force India, ou serait sur le point de le faire. Et tous les sites spécialisés ont repris la nouvelle.

Ce qui permettrait à son fils de changer d'équipe en 2019. Sera-t-il mieux servi en 2019? À la lumière des résultats de cettre saison, on peut le penser. Mais tout dépendra de la qualité de la Force India de 2019, la VJM12.

À la question de savoir s'il aurait la patience d'attendre que Williams recommence à se battre pour des podiums, Lance Stroll a répété qu'il vivait « au présent », qu'il se concentrait sur le travail à faire cette saison.

Mais quand les journalistes lui ont parlé des rumeurs voulant qu'il se retrouve dans une autre équipe en 2019, le jeune homme a été plus clair.

« C'est une fausse nouvelle (fake news), a-t-il répondu.

« Fausse nouvelle ou vous ne voulez pas en parler ? », a alors demandé le journaliste.

« Fausse nouvelle », a répété Stroll.

Lawrence Stroll à Bakou Photo : Getty Images/Mark Thompson

M. Stroll souhaite-t-il vraiment acheter une équipe de F1?

S'il veut acheter Force India, il attendra peut-être que l'équipe installée en sol britannique se mette sous la protection de la loi contre les créanciers. Elle sera alors vendue - à moindre prix - par un liquidateur.

Le propriétaire, le milliardaire indien Vijay Mallya, poursuivi par le fisc indien, ne peut plus quitter la Grande-Bretagne et n'a plus les fonds pour faire vivre son équipe de F1.

Selon Motorsport Weekly, il aurait déjà emprunté de l'argent à Liberty Media, le groupe propriétaire de la F1, qui ne veut pas perdre une écurie en pleine saison. Mais les Américains lui auraient demandé de vendre l'équipe.

Lawrence Stroll veut-il vraiment acheter l'équipe Force India? L'homme d'affaires canadien s'était déjà intéressé à l'équipe suisse Sauber en 2014, en proie à l'époque à de gros problèmes financiers.

À lire aussi : Le Montréalais Lawrence Stroll prêt à racheter Sauber

Souhaiterait-il faire un prêt à M. Mallya en échange de parts dans l'entreprise ou d'espace sur la voiture afin d'y placer des commanditaires personnels? Ce qu'il a fait chez Williams, selon le magazine.

Lance Stroll dans le garage Williams Photo : Twitter / Williams F1

M. Stroll explique à qui veut l'entendre qu'il souhaite simplement que son fils ait une bonne voiture, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mais sera-t-il forcément mieux servi par Force India en 2019? Personne ne peut le dire, puisqu'en F1, la bonne santé d'une équipe est liée directement aux qualités de la voiture.

Ce rapprochement avec Mercedes-Benz pourrait l'inciter à rester une année de plus avec Williams.