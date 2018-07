L'attaquant âgé de 26 ans a marqué 33 buts, dont sept victorieux, et amassé 31 mentions d'aide en 82 rencontres pour le Wild la saison dernière. Ce sont tous des sommets personnels. Zucker empochera en moyenne 5,5 millions $ par saison jusqu'en 2022-2023.

L'entente de Zucker, un joueur autonome avec compensations, a été ratifiée mercredi. Le Wild a mis sous contrat le défenseur Matt Dumba, qui était également un joueur autonome avec compensations, pour cinq ans et 30 millions $ la semaine dernière.

Outre ces signatures, l'été a été passablement tranquille pour le nouveau directeur général Paul Fenton, dont les principales acquisitions sur le marché des joueurs autonomes furent l'ex-défenseur du Tricolore Greg Pateryn ainsi que les attaquants J.T. Brown, Eric Fehr et Matt Hendricks.

Les Flames consentent un contrat de deux ans à Jankowski

Les Flames de Calgary ont fait signer un contrat de deux ans à leur joueur de centre Mark Jankowski.

Dans un communiqué, les Flames ont précisé que la valeur annuelle du contrat sera de 1,675 million $.

À sa première saison complète dans la LNH l'an dernier, Jankowski a marqué 17 buts et ajouté huit mentions d'aide en 72 rencontres.

Âgé de 23 ans, Jankowski a été un choix de premier tour, 21e au total, lors de la séance de sélection de 2012.

Par ailleurs, un arbitre a accordé un salaire de 900 000$ au défenseur Brett Kulak en vue de la prochaine saison.

En 71 matchs la saison dernière avec les Flames, Kulak a marqué deux buts et récolté six mentions d'aide.

Entente de deux ans entre les Canucks et Virtanen

Les Canucks de Vancouver en sont venus à une entente de deux ans avec le jeune attaquant Jake Virtanen, à qui ils ont accordé un contrat d'une valeur moyenne annuelle de 1,25 million $.

Âgé de 21 ans et originaire de New Westminster, en Colombie-Britannique, Virtanen a marqué dix buts et ajouté autant de mentions d'aide en 75 matchs avec les Canucks en 2017-2018.

Au passage, il a établi des marques personnelles au chapitre des rencontrrs jouées, des buts, des aides, des points et des minutes.

Il a été le meneur chez les attaquants des Canucks avec 155 mises en échec.

L'ailier droit totalise 34 points, dont 17 buts, en 140 matchs dans la LNH.

Virtanen a été un choix de premier tour des Canucks, sixième au total, en 2014.