Les réussites de l’Impact en Championnat canadien sont à néant depuis que l’équipe s’est inclinée dans le deuxième match de la finale de 2015 en Colombie-Britannique. L'équipe n’a atteint qu’une autre finale, perdue au bout du suspense contre le Toronto FC.

Mais les Montréalais sont convaincus qu’ils peuvent se rapprocher de la coupe des Voyageurs, ce mercredi soir, dans le match retour de leur demi-finale contre les Whitecaps. Ils n’ont perdu qu’une seule de leurs huit dernières rencontres, toutes compétitions confondues, une séquence qui comprend un succès de 1-0 dans le match aller au stade Saputo.

Et le nul de 2-2 contre les Timbers, samedi dernier, sur un des terrains les moins cléments pour l'adversaire en MLS, donne à l’entraîneur-chef Rémi Garde toutes les raisons de croire à la qualification.

« Ce que l’équipe a produit à Portland ressemble vraiment à l’idée que j’ai d’une équipe : difficile à manœuvrer, avec peu de possibilités de pénétrer à l’intérieur, et pas timide quand elle a le ballon. Il faut faire des choses qu’on a répétées, que j’ai envie de voir, que les joueurs commencent à assimiler et à comprendre. Est-ce qu’on pourra le répéter contre Vancouver, puis samedi et les semaines suivantes? Je l’espère. »

Après, le foot, ça reste fragile. Il faut rester très humble et prendre avec soulagement ce qu’on vient de faire, car on est parti de loin. S’en contenter, ce serait courir au-devant de désillusions. Je n’ai pas du tout envie de ça. Les joueurs ont beaucoup donné. J’en suis très satisfait. Mais c’est une remise en question perpétuelle. Rémi Garde, entraîneur-chef de l'Impact de Montréal

Une victoire, un partage ou une défaite par un but (si l’Impact marque) pousserait les Montréalais en finale. Voilà justement leurs trois derniers résultats à Vancouver en MLS. Ils y ont fait match nul 0-0 en juin 2014, ils y ont gagné 3-2 en mars 2016 et ils y ont perdu 2-1 le 4 mars dernier.

Même si elle précède le match aller de cette demi-finale de plus de quatre mois, sa dernière rencontre de MLS au BC Place pourrait offrir de précieuses leçons au Bleu-blanc-noir.

Les échos en provenance de Vancouver suggèrent que l’entraîneur-chef Carl Robinson fera appel à un nombre accru de ses titulaires habituels ce mercredi soir. Kei Kamara, buteur contre l’Impact en mars, pourrait bien faire partie du groupe.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Whitecaps 2 - Impact 1 : faits saillants

« Si je me souviens bien, dans ce premier match [en mars], ce sont les centres qui nous ont fait mal, a souligné le milieu de terrain Samuel Piette. Avec Kei Kamara, c’est une grosse menace aérienne à contrer. Il faut toujours être prêt au marquage dans la surface. Mais tu n’as pas besoin de le marquer si tu contres les centres. C’est la première chose à faire. »

Alphonso Davies, qui avait centré pour le but de Kamara et marqué lui-même le filet gagnant en mars, devrait rater le match retour. Le jeune prodige, dont le transfert vers le Bayern de Munich vient de se conclure, ne s’est pas entraîné de la semaine avec ses coéquipiers.