Fait rare en MLS, les Whitecaps ont confirmé les modalités financières de l’entente : l’indemnité de transfert et les bonis pourraient atteindre la somme de 28,7 millions de dollars canadiens, un record du circuit Garber.

La vente de Jozy Altidore, transféré en 2008 des Red Bulls de New York au Villarreal, en Espagne, pour un peu plus de 10 millions de dollars, était jusqu’à mercredi la plus lucrative de l’histoire de la MLS.

Dans un communiqué, le copropriétaire des Whitecaps Jeff Mallett s’est engagé à réinvestir l’ensemble de cette somme dans le secteur sportif du club.

Davies, qui aura 18 ans le 2 novembre prochain, terminera donc la saison à Vancouver. Il a signé à Philadelphie, où le Bayern prépare sa prochaine saison, un contrat qui le liera au champion d’Allemagne jusqu’au 30 juin 2023.

« Je rêve de ce moment depuis que je suis tout petit, a déclaré Davies. Maintenant que mon rêve est devenu une réalité, je dois continuer de travailler, comme toujours. Je dois poursuivre mes efforts et demeurer le même sur le terrain. »

Depuis que je me suis joint aux Whitecaps à l’âge de 14 ans, le club a formé le professionnel que je suis devenu. Merci aux supporteurs vancouvérois, devant lesquels je prends beaucoup de plaisir à jouer. Alphonso Davies

« Alphonso Davies est un très grand talent qui, à 17 ans, est déjà très prometteur, a déclaré le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic. Il est déjà très talentueux, et ce n’est pas pour rien que de nombreux grands clubs le courtisaient. Je suis ravi qu’il ait choisi le FC Bayern. »

Davies est entré au centre de formation des Whitecaps en août 2015. Il a fait ses débuts avec la première équipe en MLS, dès juin 2016, à l’âge de 15 ans. Toutes compétitions confondues, il a jusqu’ici récolté 7 buts et 11 passes décisives en 68 rencontres, dont 35 à titre de titulaire avec les Whitecaps.

Il a aussi marqué trois buts en six titularisations avec l'équipe canadienne. Il a notamment remporté le Soulier d’or de la Gold Cup de 2017 à seulement 16 ans.