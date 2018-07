Voici, résumée en 10 grands moments, sa carrière de 16 saisons dans le baseball majeur.

Découvert par Fred Ferreira

C'est le grand dépisteur Fred Ferreira qui découvre Vladimir Guerrero en 1993. Il devait évaluer une trentaine de joueurs de la République dominicaine ce jour-là, mais pas Guerrero, arrivé à la dernière minute à cette séance d'évaluation, avec deux souliers dépareillés et pas de la même taille.



Après l'avoir vu faire des relais du champ extérieur et courir 60 verges en 6,6 secondes, Ferreira demande à Guerrero de rester pour un match opposant les 18 meilleurs joueurs évalués ce jour-là. Il demande aussi à son adjoint de le placer au premier rang des frappeurs à chacune des manches. Obligé de prendre un vol, il désirait le voir au bâton le plus souvent possible.



Comble de malchance, Guerrero s'étire un muscle de la cuisse après avoir frappé un roulant à l'arrêt-court. Mais Ferreira aimait trop ce qu'il avait vu. Sur la route de l'aéroport, il se rend au domicile de Guerrero, où il lui fait signer un contrat pour une poignée de dollars, de 1500 $ ou 2500 $, selon les rapports officiels.

Premier match, premier coup sûr

Vladimir Guerrero Photo : Getty Images/Todd Warshaw

Les partisans des Expos patienteront un peu plus de trois ans avant de jeter un oeil sur cette recrue dont on ne cesse de leur vanter les mérites. Le 19 septembre 1996, face aux Braves d'Atlanta, Guerrero dispute le premier de ses 2147 matchs dans le baseball majeur.



À sa deuxième présence au bâton contre le partant Steve Avery, il cogne une balle au sol qui perce l'avant-champ entre l'arrêt-court et le deuxième coussin pour un simple au centre. Comme ça lui arrivera souvent au cours de sa carrière, ce premier coup sûr a été réussi au premier lancer.



Le commentateur des Braves ne le savait pas à ce moment, mais il n'aurait pas pu dire plus vrai : « Voici ce qui, si les rapports des dépisteurs s'avèrent, le premier de plusieurs coups sûrs de Vladimir Guerrero. » Et comment!

Un premier circuit

Le 21 septembre 1996, au début de la neuvième manche, Guerrero enregistre contre le releveur numéro un des Braves Mark Wohlers le premier de ses 449 circuits dans les majeures.

Ce n'est même pas un bon lancer de Wohlers que Guerrero expédie dans le filet de démarcation au champ droit. La jeune recrue de 21 ans aurait dû laisser passer ce tir bas et à l'extérieur. Comme cela a souvent été le cas, Guerrero a réussi à transformer un mauvais lancer en un coup sûr.



Il ajoutera 233 circuits à sa fiche au cours des huit saisons qu'il passera à Montréal. Il en a frappé 173 avec les Angels, 29 avec les Rangers du Texas et 13 avec les Orioles de Baltimore.

Un premier match des étoiles



Chipper Jones (gauche) et Vladimir Guerrero (droite) Photo : Getty Images/Jamie Squire

Guerrero participera neuf fois au match des étoiles. La première a été le 13 juillet 1999 au Fenway Park de Boston.



Utilisé comme substitut (un certain Larry Walker est le partant de la Nationale dans la droite), il sera blanchi en une seule présence au marbre.



En tout, il sera utilisé sept fois comme partant, pour 20 présences au bâton, bonnes pour cinq coups sûrs, dont un circuit.

Dernier tour de piste à Montréal

En 2003, les Expos vivent sur du temps emprunté. L'équipe est maintenant propriété du baseball majeur et il est clair qu'elle ne fera pas d'offre à son joueur étoile, qui doit devenir joueur autonome après la Série mondiale.



Le 14 septembre 2003, alors que les Expos sont à 17 matchs des Braves et du premier rang dans l'Est, un peu plus de 21 000 spectateurs se réunissent au stade olympique pour un affrontement contre les Mets de New York et Tom Glavine, futur membre du Temple de la renommée.



Guerrero trouvera le moyen d'inscrire son nom pour une dernière fois dans le livre des records des Expos.



Après un double en deuxième, un simple en troisième et un triple en cinquième, il ne lui manquait plus qu'un circuit pour réussir un carrousel. Il n'a pas attendu très longtemps. Au premier tir de Dan Wheeler, il a propulsé la balle loin au champ droit pour un circuit de deux points dans un gain de 7-3. Il s'agissait du sixième et dernier carrousel de l'histoire de l'équipe.



Guerrero terminera cette saison avec une moyenne au bâton de ,330, 25 circuits et 79 points produits en 112 rencontres.

Il a disputé son dernier match dans l'uniforme tricolore le 28 septembre, dans lequel il a réussi un coup sûr en deux présences.

Vladimir Guerrero Photo : La Presse canadienne/PAUL CHIASSON

Direction Anaheim

Son association avec les Expos terminée, Guerrero, qui n'a pas encore 29 ans, est le joueur autonome le plus convoité du baseball majeur. Courtisé par les Orioles et les Mets de New York, c'est finalement avec les Angels d'Anaheim qu'il signe un contrat de 5 ans d'une valeur de 70 millions de dollars.



Son arrivée en Californie changera l'organisation, qu'il mène à cinq participations aux séries éliminatoires en six saisons.



Dès sa première campagne, en 2004, il s'impose aussi comme l'un des meilleurs joueurs de l'Américaine. Cette saison-là, il maintient une moyenne de ,337, réussi 206 coups sûrs, dont 39 circuits et autant de doubles, 126 points produits et 124 points marqués, un sommet dans la ligue. Il est élu joueur par excellence.



À ses quatre saisons suivantes, il terminera d'ailleurs 3e, 9e et 14e au scrutin du joueur par excellence dans l'Américaine.

Le roi des circuits

En 2007, Guerrero est de nouveau étincleant pour les Angels. Il ainsi est invité à participer au match des étoiles pour la huitième fois de sa carrière.



Pour cette rencontre disputée à l'AT&T Park de San Francisco, on le sélectionne pour prendre part au concours de circuits. En compagnie de son instructeur au troisième et lanceur officiel des entraînements au bâton avec les Angels, Dino Ebel, Guerrero connaît une soirée du tonnerre.

Vladimir Guerrero Photo : Getty Images/Jim Rogash

Avec une patience qu'on ne lui connaît pas, Guerrero choisit avec soin les tirs d'Ebel. Il remporte le concours devant le voltigeur Alex Rios des Blue Jays de Toronto.

Si près, mais si loin...

Avec les Angels, le plus près que Guerrero se soit approché de la Série mondiale est la défaite en six rencontres en série de championnat de l'Américaine contre les Yankees de New York, éventuels champions, en 2009.

Son association avec les Angels tirant à sa fin, il profite de nouveau de l'autonomie pour signer cette fois un contrat d'une saison avec les Rangers. Après une saison 2009 minée par les blessures, Guerrero, embauché au coût de 5,5 millions de dollars, se veut une aubaine pour les Rangers. Il dispute 152 matchs, frappe 178 coups sûrs, dont 29 circuits, en plus de produire 115 points. Il affiche une moyenne de ,300, au-delà de toutes les espérances des Rangers.



L'équipe en profite d'ailleurs pour atteindre pour la première fois de son histoire la Série mondiale. Malheureusement pour Guerrero et les Rangers, les Giants de San Francisco sont trop forts cette année-là et ils balaient la série en quatre matchs.



Guerrero ne récolte qu'un maigre coup sûr dans cette Série mondiale et ne produit que deux points.

Dernier tour de piste (bis)

Ses statistiques de 2010 lui permettent d'obtenir un contrat avec les Orioles.

À 36 ans, Guerrero se défend toujours au bâton. En 145 rencontres, il conserve une très respectable moyenne de ,290 avec 13 circuits et 30 doubles.



Ce chant du cygne lui permet d'améliorer ses chances pour Cooperstown. Il porte son total de coups sûrs à 2590, dont 449 circuits et 477 doubles, en plus de l'approcher du plateau des 1500 points produits, à 1496.

Aller simple pour Cooperstown

À sa deuxième année d'admissibilité, en 2018, Vladimir Guerrero est élu au Temple de la renommée du baseball. Le nom du voltigeur étoile s'est retrouvé sur 92,9 % des bulletins distribués auprès des membres des chroniqueurs de baseball d'Amérique ayant le droit de vote.



Les partisans des Expos auront toutefois un pincement au coeur, dimanche, quand ils verront que la plaque qui se retrouvera à Cooperstown le représente coiffé d'une casquette des Angels, dont il deviendra le premier porte-couleurs au Temple.



« Je n'oublierai jamais mes années passées à Montréal. Elles ont été très spéciales, a-t-il expliqué en janvier dernier, au moment de défendre son choix. Mais c'est à Anaheim que j'ai appris à gagner. J'y ai pensé longtemps, car les partisans canadiens comptent beaucoup pour moi. Mais de faire mon entrée au Temple en tant que membre des Angels est énorme à mes yeux. Ce sont eux que je représente maintenant. »