Un texte de Philippe Crépeau

Montréal a perdu une très belle occasion de faire partie d’un championnat en pleine évolution.

La formule E avait choisi le Québec pour terminer la saison 3. Montréal aurait dû revenir au calendrier en 2018, mais l’administration Plante a décidé de mettre fin à l’aventure, après le fiasco financier de la première des trois éditions prévues au contrat.

Lucas Di Grassi sur le circuit urbain de Montréal en 2017 Photo : La Presse canadienne/Tyler Remiorz

Le dossier est entre les mains des avocats, puisque le championnat de FE exige un dédommagement à Montréal pour bris de contrat.

Un an après le e-prix de Montréal, la saison 4 de ce championnat qui se veut 100 % électrique vient de se terminer.

En attendant la révolution

Pour la saison 4, la FE a convaincu la Suisse de rouvrir ses frontières à la course automobile, à Zurich, et a obtenu les clés de la ville de Rome.

En lieu et place de la finale montréalaise, c’est New York qui a mis fin à la saison.

Sur un circuit urbain dessiné dans le port de Brooklyn, loin de Manhattan et du New York touristique, le Français Jean-Éric Vergne y a été sacré dans la voiture de l’équipe chinoise Techetaah.

C'est pour la saison 5 que la FE a décidé de passer à la vitesse supérieure, et d'innover.

La voiture de l'avenir

Nouveau format, nouvelles destinations, et surtout nouvelle monoplace baptisée la GEN 2, pour Génération 2, développée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Nico Rosberg au volant de la formule E Gen 2 Photo : Formula

« C'est l'avenir de la course automobile, a affirmé le président et fondateur de la formule E, Alejandro Agag, lors de son lancement le 6 mars au Salon de Genève. Notre but a toujours été de ne pas se satisfaire du statu quo. Cette voiture en est le parfait exemple. »

C’est le champion du monde de F1 en 2016, Nico Rosberg, qui a eu l’honneur de la présenter aux médias le 19 mai à Berlin.

Avec cette voiture, les pilotes passeront de 230 à 280 km/h en vitesse de pointe.

Bruno Spengler au volant de la Formule E BMW iFE.18 Photo : BMW Motorsport

Le pilote québécois Bruno Spengler avait été mis à contribution et avait pu lui aussi l'essayer à la mi-avril, dans le cadre du programme de développement du bolide pour la marque allemande BMW.

« Travailler au développement d'une nouvelle voiture est un défi unique et captivant », avait dit Spengler à Radio-Canada.

Nouveau format

Après quatre ans d'existence, la FE laisse tomber une de ses signatures : les changements de voiture à mi-course.

Les pilotes n’auront plus à dégrafer leur harnais de sécurité et sauter d’une voiture à l’autre, car les nouvelles batteries permettront de stocker deux fois plus d’énergie, et donc de couvrir la distance complète de course de 45 minutes.

Nelson Piquet fils saute d'une voiture à l'autre à mi-distance de la course de Santiago au Chili. Photo : Getty Images/Handout

C’est l’entreprise britannique McLaren qui prend le relais de Williams, et qui a conçu ses nouvelles batteries. Comme quoi la FE ne peut pas complètement se passer de la F1...

La formule E peut compter sur de plus en plus de gros joueurs du monde de l'automobile.

Il y avait déjà Audi, BMW, Jaguar, Citroën par la marque DS, en plus des constructeurs indépendants. Cette saison, Nissan remplacera Renault, les deux issus du même groupe automobile, pour augmenter la visibilité de la FE en Asie.

En attendant Porsche et Mercedes-Benz dans un an, qui permettront à la formule E d'atteindre l'âge adulte.

Il y a 11 équipes inscrites à la saison 5, soit 22 voitures sur les grilles de départ. C’est plus qu’en F1, qui a 10 équipes inscrites.

Elles tourneront dans 12 villes sur 5 continents, et pour la première fois au Moyen-Orient: en ouverture à la mi-décembre, à Dariya, en Arabie saoudite.

Deux philosophies

Pour l’instant, les deux championnats évoluent en parallèle.

Les circuits sont différents pour éviter les comparaisons, et la FE ne tourne que sur des circuits urbains, dans les villes. C'est d'ailleurs pour cela que la FE ne voulait pas que l'e-prix de Montréal se déroule sur le circuit Gilles-Villeneuve.

Le départ du e-prix de Berlin Photo : Getty Images/Handout

Une saison de formule E ne coûte que 6 millions de dollars.

La F1 coûte au bas mot... 50 fois plus. La FIA tente d'imposer à la F1 un plafond budgétaire de 250 millions de dollars aux équipes, en 2021.

La F1 roule encore à l'essence. Mais de moins en moins. Les pilotes roulent avec un réservoir de 100 kg d'essence (environ 140 litres) et font déjà un tiers de la distance à l’électricité, grâce à des systèmes de récupération d'énergie sophistiqués.

La F1 a encore des pneus conçus juste elle, de 13 pouces de diamètre, avec 7 types pour le sec et deux pour la pluie, fabriqués à grands frais par le pneumaticien italien Pirelli.

La formule E a adopté dès le départ des pneus de 18 pouces à rainures, pour tous les temps. Ce n'est qu'en 2021 que la F1 passera aux pneus de 18 pouces.

Le fossé se comble petit à petit.