Un texte de Patrick Henri

Le receveur Derel Walker, ancien coéquipier de Manziel dans les rangs universitaires américains, se réjouit à l'idée que le quart participe à un premier match dans la Ligue canadienne.

« Qu’il joue une séquence, un quart, ou une demie, pour moi, ça ne fait pas une grosse différence, car je ne serai pas sur le terrain en même temps que lui », affirme celui qui a passé deux saisons avec Manziel au sein des Aggies de l’Université A&M du Texas.

« Mais je serai heureux quand je le verrai sauter sur le terrain », ajoute-t-il.

Walker est celui qui a capté la dernière passe de Manziel dans les rangs universitaires, avant que celui-ci fasse le saut chez les professionnels avec les Browns de Cleveland.

Le quart-arrière des Eskimos Mike Reilly est un peu surpris de voir un échange aussi important durant la saison, mais il croit que si les deux équipes y trouvent leur compte, c’est la LCF qui en ressort gagnante.

Celui qui domine les quarts de la ligue dans les colonnes des passes complétées, des verges de gain et des passes de touché croit que le nouveau quart des Alouettes est prêt pour la LCF.