Le 25 juillet 1976, le Cubain Alberto Juantorena remporte le 800 m des Jeux olympiques de Montréal. Quelques jours plus tard, il triomphe au 400 m pour signer un doublé qu'aucun autre coureur n'a depuis réussi aux Jeux. Quarante-deux ans plus tard, celui qui a été surnommé « El Caballo » (le cheval), en référence à sa foulée, s'en souvient encore comme du plus beau moment de sa vie.