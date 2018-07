Un texte de Jean-François Poirier

Dorothy Yeats n'avait jamais pratiqué de sport d'équipe depuis que son entraîneur de lutte à l'école secondaire lui avait interdit de jouer au rugby.

« Ça me trottait dans la tête depuis ce temps. Je me disais que de jouer au rugby pourrait être plaisant à ma retraite. Mais j'ai pris ma retraite plus tôt que je ne le prévoyais »

Dorothy Yeats est une jeune retraitée de 24 ans, bientôt 25. C'est un concours de circonstances qui l'a poussée à mettre fin à sa brillante carrière de lutteuse, qui l'a vu finir 5e aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

« Ça fait plus d'un an que j'y pensais, je n'ai pas décidé ça hier soir, dit-elle quelques jours après avoir rendu sa décision officielle. Après Rio, mon objectif était de participer aux Jeux de Tokyo en 2020. Puis, j'ai perdu un commanditaire important, ce qui m'aurait forcé à déménager (en Alberta). J'ai souffert d'une blessure au poignet et je me suis concentrée sur mes études à l'Université McGill. Entre-temps, j'ai essayé le rugby. »

Après avoir pesé le pour et le contre, Dorothy Yeats ne voyait plus la nécessité de poursuivre son aventure olympique.

Mes priorités ont changé avec le temps. Si j'allais à Tokyo, ç'aurait été pour faire mieux qu'une 5e place. Pour arriver à ce résultat, il fallait que je me donne à 110 % et je ne faisais pas ça. Je n'aime pas faire les choses autrement. Ça ne valait pas la peine. Je suis satisfaite de ma carrière en lutte. Dorothy Yeats

C'est avec l'équipe de rugby à 15 de McGill que Yeats a redécouvert sa passion pour ce sport auprès de Magali Harvey, joueuse étoile de l'équipe nationale qui est aussi l'entraîneuse-chef de cette formation universitaire.

Dori est une bonne joueuse, très physique. Elle n'a peur rien. C'est super de la voir sur le terrain, même si elle n'a pas encore une compréhension complète du rugby. Tu apprends à force de jouer. T'as bien beau voir les règles sur papier, il faut que tu les reconnaisses sur le terrain. Il y a plein de situations qui portent à interprétation. Magali Harvey, entraîneuse de l'équipe de rugby à 15 de l'Université McGill et joueuse de l'équipe nationale

« Je vais voir à quel niveau je peux me rendre »

Magali Harvey est non seulement l'entraîneuse de Dorothy Yeats, elle est aussi sa coéquipière.

Ensemble, elles ont remporté le week-end dernier le Championnat canadien de rugby à 15 à Saskatoon. L'équipe du Québec dont elles faisaient partie n'a perdu aucune de ses 4 rencontres.

« J'étais juste contente d'être là, lance Dorothy Yeats. Je joue au poste de flanqueuse. Mon expérience en lutte m'aide à cette position, car je dois faire beaucoup de plaquages et être rapide. Je suis quand même bonne en défense. »

Magali Harvey ne dit pas le contraire.

« Elle ne m'intimide pas, mais je suis sûre qu'elle intimide certaines joueuses », dit la joueuse de Québec.

Dorothy Yeats a beaucoup de potentiel, mais elle demeure quand même une débutante en rugby. Mais une carrière internationale dans ce sport n'est pas impossible.

« Je vais voir à quel niveau je peux me rendre. Je ne me fixe pas d'objectif. Je veux apprendre », explique-t-elle.

Dorothy Yeats croit que son expérience d'athlète d'élite l'aidera à faire sa marque dans un nouveau sport.

En lutte, tu es seule devant tout le monde sur le tapis. J'ai vraiment appris à gérer mon stress. Les plaquages sont similaires. Je cours quand même assez vite et j'ai aussi fait de la gymnastique. Ces qualités m'aident beaucoup. Dorothy Yeats

Magali Harvey réfléchit à son avenir

À 27 ans, Magali Harvey, elle, ne sait pas si elle poursuivra sa carrière longtemps.

« Je ne sais pas si je veux jouer au rugby dans la trentaine parce qu'à 60 ans, je ne serai plus capable de marcher, dit-elle à la blague. En toute honnêteté, je suis indécise. »

Harvey, qui faisait partie de l'équipe nationale de rugby à 15 qui a terminé au 5e rang à la Coupe du monde en 2017, aimerait que le Canada améliore la cohésion entre ses programmes de rugby à 15 et à 7.

Selon elle, un écart est en train de se creuser entre les deux volets du sport en matière de financement, à cause de l'ajout du rugby à 7 au programme olympique.

Au Canada, on n'a pas trouvé une façon de faire un lien positif entre le 7 et le 15. Chaque équipe a ses propres joueuses. Lorsque je suis allée en France pour apprendre à devenir une meilleure entraîneuse, j'ai vu que les deux équipes nationales s'entraînaient ensemble. C'est super parce qu'elles apprennent l'une de l'autre et ça crée une belle dynamique d'équipe. J'espère que le Canada réunira les deux programmes. Magali Harvey

Les 7e et 12e places des équipes féminines et masculines du Canada à la Coupe du monde de rugby à 7, des résultats en deçà des attentes, pourraient d'ailleurs faire bouger les choses, croit Magali Harvey.

« Je m'attends à de gros changements, dit-elle. Ça va être intéressant. »