Depuis que la capitale japonaise a obtenu ces Jeux, qui seront les plus importants de l'histoire avec 33 sports et 339 épreuves, les organisateurs ont dû faire face à une série de contretemps.

Néanmoins, les Japonais ont souligné mardi les deux ans qui les séparent de leurs premiers Jeux à domicile depuis ceux de 1998 avec une cérémonie à Tokyo.

Le comité veut que les Jeux mettent en lumière le retour du Japon après le tremblement de terre et le tsunami de 2011, qui ont fait plus de 18 000 victimes et ont provoqué un accident nucléaire à la centrale de Fukushima.

Même si la reconstruction après la catastrophe progresse bien, plus de 70 000 sinistrés demeurent loin de leurs collectivités. Et si le nouveau stade principal de 68 000 places à Tokyo est achevé à 40 %, sa construction a pris plus d'un an de retard par rapport à l’échéancier prévu en décembre 2016.

Le stade olympique de Tokyo accueillera la cérémonie d'ouverture des Jeux. Photo : Getty Images/Matt Roberts

Les plans antérieurs ont été abandonnés en raison de l'escalade des coûts et d'une conception controversée. Le gouvernement japonais a approuvé les plans du nouveau stade de 1,78 milliard de dollars canadiens, qui devrait être achevé en novembre 2019.

Le calendrier de construction initial aurait permis au stade principal d'accueillir la finale de la Coupe du monde de rugby, le 2 novembre 2019, comme événement-test. Mais cette idée a été abandonnée.

Le cas d’autres épreuves-tests demeure incertain. Selon Reuters, des retards se sont produits aux installations du centre olympique de natation et du canal de la forêt de la mer, où auront lieu des compétitions de canoë-kayak.

Un porte-parole des organisateurs a indiqué à l’agence que des modifications seraient apportées à l’horaire des épreuves-tests en conséquence. Les installations de canoë-kayak pourraient ne voir le jour qu’en mai 2019, et le centre olympique de natation en février 2020.

La construction du village olympique est terminée à environ 40 %, selon les organisateurs. Photo : Getty Images/AFP/JIJI PRESS

En revanche, d’autres installations, comme le village olympique, ont bien suivi l’échéancier, et les progrès dans leur construction se situent entre 20 et 40 %, selon les organisateurs.

Le Musashino Forest Sports Plaza a même déjà commencé à accueillir des événements dans la chaleur japonaise, sujet de nombreux questionnements à l’heure actuelle.

Cet été, la canicule a fait plus de 65 morts et obligé des dizaines de milliers de personnes à se rendre dans les hôpitaux. La température a atteint un sommet historique, lundi, à 41,1 degrés Celsius.