Mbappé, champion du monde avec la France en Russie et meilleur jeune joueur du tournoi, côtoie sur cette courte liste les éternels finalistes Ronaldo et Messi, qui se sont partagés à eux deux les quatre derniers trophées.

Luka Modric, finaliste malheureux du Mondial avec la Croatie, est aussi retenu, comme les Belges Kevin De Bruyne et Eden Hazard et l'Anglais Harry Kane.

Les 10 finalistes au titre de joueur de l'année de la FIFA : Cristiano Ronaldo (Juventus – Portugal : il a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid.

: il a remporté la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs avec le Real Madrid. Kevin De Bruyne (Manchester City – Belgique) : il a gagné la Premier League et la Coupe de la Ligue anglaise avec Manchester City, en plus d’aider la Belgique à finir 3e au Mondial.

: il a gagné la Premier League et la Coupe de la Ligue anglaise avec Manchester City, en plus d’aider la Belgique à finir 3e au Mondial. Antoine Griezmann (Atlético Madrid – France) : il a été champion à la Coupe du monde, a remporté le Ballon de bronze et le Soulier d’argent du tournoi, et a gagné la Ligue Europa avec l’Atlético de Madrid.

: il a été champion à la Coupe du monde, a remporté le Ballon de bronze et le Soulier d’argent du tournoi, et a gagné la Ligue Europa avec l’Atlético de Madrid. Eden Hazard (Chelsea – Belgique) : en tant que capitaine, il a aidé son pays à décrocher la 3e place à la Coupe du monde, un sommet pour les Diables rouges. Il a aussi obtenu la Coupe d’Angleterre avec Chelsea.

: en tant que capitaine, il a aidé son pays à décrocher la 3e place à la Coupe du monde, un sommet pour les Diables rouges. Il a aussi obtenu la Coupe d’Angleterre avec Chelsea. Harry Kane (Tottenham – Angleterre) : il a aidé l’Angleterre à terminer 4e à la Coupe du monde et a remporté le Soulier d’or du tournoi grâce à une récolte de 6 buts.

: il a aidé l’Angleterre à terminer 4e à la Coupe du monde et a remporté le Soulier d’or du tournoi grâce à une récolte de 6 buts. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain – France) : âgé de 19 ans, il a remporté la Coupe du monde avec la France, en plus d’être nommé meilleur jeune joueur du tournoi.

: âgé de 19 ans, il a remporté la Coupe du monde avec la France, en plus d’être nommé meilleur jeune joueur du tournoi. Lionel Messi (FC Barcelone – Argentine) : il a reçu le Soulier d’or européen avec 34 buts en Championnat d’Espagne. Il a remporté le titre de la Liga ainsi que la Coupe du roi.

: il a reçu le Soulier d’or européen avec 34 buts en Championnat d’Espagne. Il a remporté le titre de la Liga ainsi que la Coupe du roi. Luka Modric (Real Madrid – Croatie) : le capitaine a aidé son pays à se frayer un chemin jusqu’en finale de la Coupe du monde. Il a aussi reçu le titre de meilleur joueur du tournoi.

: le capitaine a aidé son pays à se frayer un chemin jusqu’en finale de la Coupe du monde. Il a aussi reçu le titre de meilleur joueur du tournoi. Mohamed Salah (Liverpool – Égypte) : il a terminé en tête des marqueurs en Championnat anglais avec 32 buts.

: il a terminé en tête des marqueurs en Championnat anglais avec 32 buts. Raphaël Varane (Real Madrid – France) : champion du monde avec la France, il a aussi mis la main sur sa quatrième Ligue des champions avec le Real Madrid.

Parmi les candidates au titre de joueuse de l'année de la FIFA, on compte six joueuses de l'Olympique Lyonnais: les Françaises Amandine Henry et Wendie Renard, l'Anglaise Lucy Bronze, la Suédoise Ada Hegerberg, la Japonaise Saki Kumagai et l'Allemande Dzsenifer Marozsan.

Les autres finalistes sont : Marta (Pride d'Orlando - Brésil), Pernille Harder (Wolfsbourg - Danemark), Sam Kerr (Red Stars de Chicago - Australie) et Megan Rapinoe (Reign de Seattle - États-Unis).

Deschamps et Zidane en lice pour le titre d'entraîneur de l'année

Didier Deschamps et Zinédine Zidane figurent parmi les 11 candidats au titre de meilleur entraîneur de l'année.

Didier Deschamps (au centre) est le troisième homme à gagner la Coupe du monde comme joueur et comme sélectionneur. Photo : Associated Press/Thanassis Stavrakis

Deschamps a guidé la France à la conquête de la Coupe du monde, et son ex-coéquipier Zidane, vainqueur du Mondial en 1998, a mené le Real Madrid à un troisième titre de suite en Ligue des champions.

Zidane, qui a depuis quitté Madrid, a obtenu le trophée l'année dernière.



Zlatko Dalic (Croatie), Roberto Martinez (Belgique), Gareth Southgate (Angleterre) et Stanislav Cherchesov (Russie) sont aussi en nomination.



Pep Guardiola est également en lice après avoir contribué au championnat de Manchester City en Angleterre.



Les autres nommés sont : Massimiliano Allegri (Juventus), Jürgen Klopp (Liverpool), Diego Simeone (Atlético Madrid) et Ernesto Valverde (FC Barcelone).



Les vainqueurs seront annoncés à Londres le 24 septembre. Le scrutin est mené auprès des entraîneurs et des capitaines des équipes nationales, des représentants des médias des 211 pays membres de la FIFA, et des amateurs, par un vote en ligne.