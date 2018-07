Un texte d'Alain Rochefort

L’athlète natif de Beauport est au repos pour une période de 9 à 12 semaines.

Le processus de sélection olympique des judokas s’entame cet été, mais Valois-Fortier ne pourra reprendre l’entraînement avant l’hiver prochain. Il ne participera donc pas aux prochains Championnats du monde du 16 au 22 septembre, à Bakou, en Azerbaïdjan.

Le judoka de 28 ans a bon espoir qu’il portera tout de même les couleurs de l’unifolié dans deux ans aux Jeux olympiques de Tokyo.

« C’est un mal nécessaire si je veux me rendre jusqu’à Tokyo. Je suis convaincu d'avoir le talent et l’expérience pour me rattraper lorsque je serai de retour à la compétition », indique-t-il.

Gill demeure confiant

Le directeur haute performance à Judo Canada, Nicolas Gill, abonde dans le même sens.

« L'objectif et le timing de l 'opération est de pouvoir revenir à temps pour sa sélection pour Tokyo, mais aussi de pouvoir bien s'y préparer. Aujourd'hui, nous sommes à 2 ans des Jeux, si tout va bien, il reprendre l'entrainement dans 3 mois. Ce qui lui laisse amplement le temps », confie M. Gill.

Valois-Fortier a souvent combattu malgré la douleur au fil de sa carrière. Ses maux de dos étaient toutefois devenus trop intenses.

« Mes premiers gros problèmes sont survenus en 2009. J’ai pu gérer la douleur pendant plusieurs années, mais c’était toujours des maux récurrents. Dernièrement, c’était plus intense, alors j’ai décidé d’y aller pour l’opération et régler ça une fois pour toutes », explique Valois-Fortier.