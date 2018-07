Les Néerlandaises, têtes de série, recevront les Canadiennes les 9 et 10 février 2019. Ce sera la première fois que les deux pays s’affrontent dans le groupe mondial II. Les demi-finales et les barrages auront lieu les 20 et 21 avril, et la finale du groupe mondial est prévue les 9 et 10 novembre.

Le Canada et les Pays-Bas, qui présentent une fiche de 3-3 l’un contre l’autre, ont croisé le fer pour la première fois dans le groupe mondial en 1970. Les Européennes l’avaient emporté 3-0. Les Canadiennes ont gagné la dernière confrontation par le même pointage, en 1987, à Vancouver.

En avril dernier, l’équipe canadienne composée d’Eugenie Bouchard, Bianca Andreescu, Gabriela Dabrowski et Françoise Abanda avait gardé le pays au sein du groupe mondial II avec une victoire de 3-2 contre l’Ukraine dans une rencontre de barrage.

La finale, prévue les 10 et 11 novembre à Prague, opposera les États-Unis et la République tchèque. En 2019, ces finalistes affronteront au premier tour du groupe mondial l’Australie et la Roumanie, respectivement.