Ce pacte dévoilé lundi permettra à l'équipe et à Nelson d'éviter l'audience en arbitrage salarial, qui devait avoir lieu le 3 août.

Nelson a inscrit 19 buts et récolté 16 mentions d'aide en 82 rencontres la saison dernière. Le hockeyeur âgé de 26 ans, qui a été sélectionné au 30e rang universel par les Islanders lors du repêchage de la LNH en 2010, totalise 99 buts et 89 passes en 398 rencontres dans la LNH. Il a aussi marqué trois buts et amassé quatre mentions d'assistance en 18 rencontres éliminatoires.

Nelson a établi un sommet personnel avec 26 buts en 2015-2016, et deux autres avec 25 mentions d'aide et 45 points en 2016-2017.

Kowalsky et Grier entraîneurs adjoints chez les Devils

Les Devils du New Jersey ont embauché Rick Kowalsky et Mike Grier à titre d'entraîneurs adjoints.

Kowalsky et Grier rejoindront Alain Nasreddine et l'instructeur des gardiens Roland Melanson au sein du personnel d'entraîneurs de John Hynes.

Kowalsky a passé huit saisons à la barre du club-école des Devils, qui a déménagé d'Albany à Binghamton, dans l'État de New York, l'an dernier. L'homme âgé de 46 ans a permis au club de la Ligue américaine de hockey (AHL) d'accéder aux séries éliminatoires en 2015-2016 et 2016-2017, et il a obtenu le titre d'entraîneur par excellence de l'AHL en 2016 après avoir établi des records de concession au chapitre des victoires (46) et des points (102).

Grier a passé les quatre dernières campagnes à titre de recruteur des Blackhawks de Chicago. Il a marqué 162 buts et amassé 221 mentions d'aide, en plus d'écoper 510 minutes de punition, en 14 saisons dans la LNH avec les Oilers d'Edmonton, les Capitals de Washington, les Sabres de Buffalo et les Sharks de San José.