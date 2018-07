Par le truchement de la page Facebook de l’équipe, le nouveau quart-arrière des Alouettes a d’abord salué ses nouveaux partisans avec un « bonjour » et fait part de son bonheur de se retrouver à Montréal.

« C’est mon premier jour ici, ma tête tourne un peu, mais je suis enthousiaste d’être ici », a-t-il lancé.

Manziel connaît bien l’entraîneur-chef des Alouettes, Mike Sherman. C’est lui qui l’a recruté en 2011 alors qu’il dirigeait l’équipe de l’Université Texas A&M. Manziel n’a cependant jamais joué sous les ordres de Sherman, celui-ci a été congédié à la fin de cette année-là.

Manziel, qui n’a fait ses débuts universitaires qu’en 2012 , se réjouit de renouer avec lui.

« Je suis très content d’être réuni avec coach Sherman, a-t-il dit. Je sais quel genre d’homme il est et comment il dirige une équipe. C’est un entraîneur très dévoué. Je n’ai passé que quelques minutes avec lui tout à l’heure dans son bureau, mais j’ai pu voir qu’il travaille extrêmement fort, exactement comme je m’y attendais, parce qu’il aime le football et je sais qu’il peut relever le défi ici. »

Revigorer l'attaque

Les Alouettes ont la pire attaque de la Ligue canadienne avec seulement 69 points marqués en 5 matchs. Johnny Manziel aura la tâche de la faire produire davantage, mais la pression ne l’intimide pas.

Depuis que je suis dans la Ligue canadienne, j’essaie d’atténuer les attentes. Mais la situation ici va probablement les rehausser. Mais en fin de compte, j’ai confiance en mes habiletés et c’est un sport d’équipe, il faudra la contribution de tous pour connaître du succès. Je me sens à la hauteur du défi. Johnny Manziel, quart des Alouettes

« Johnny Football », comme on le surnomme, a été accueilli par un ancien coéquipier des Tiger-Cats à son arrivée au stade olympique et il a louangé un autre de ses futurs alliés.

« J’ai rencontré Vernon Adams qui était avec moi à Hamilton. C’est bon de voir un visage familier, s'est-il réjoui. C’est une bonne personne. Et il y a quelques semaines, j’ai vu que (Tyrrell) Sutton avait été mis à l’amende pour avoir violemment frappé un joueur défensif. J’aime ce genre d’agressivité et de style de course et je suis enthousiasmé de pouvoir jouer avec lui et le reste de mes coéquipiers. »

Un passage « nécessaire et profitable »

Manziel n’a joué qu’en matchs préparatoires avec les Ti-Cats, mais il affirme que son séjour dans la ville ontarienne a été riche en apprentissages.

« Mon passage à Hamilton était nécessaire et profitable, a-t-il dit. Je n’ai que de bons mots au sujet de chacun de mes coéquipiers et des membres de l’organisation là-bas. J’ai pu apprendre de l’entraîneur-chef June Jones et de Jeremiah (Masoli) et ça va m’aider éventuellement. »

Reconnu pour ses frasques hors du terrain par le passé, Manziel espère que ses nouveaux coéquipiers ne le jugeront pas.

J’espère qu’ils me verront pour qui je suis et non pas pour ce qu’ils ont entendu ou lu. Je l’ai vécu à Hamilton, me retrouver dans un vestiaire de football, c’est là où je me sens à l’aise. J’ai hâte de développer une camaraderie. Johnny Manziel, quart des Alouettes

Dès jeudi?

Et le verrons-nous à l’œuvre dès jeudi, quand les Alouettes (1-4) accueilleront les Eskimos d’Edmonton (3-2)?

« Je suis sûr qu’ils veulent que je m’adapte à un rythme rapide et en tant que gars d’équipe, je veux faire tout ce que je peux pour aider l’équipe, a répondu Manziel. Ça me prendra quelques jours pour comprendre comment les choses se passent ici, mais j’ai confiance que coach Sherman me placera dans une situation favorable.

« Que ce soit cette semaine ou la prochaine, je veux aider cette équipe à gagner. Je ferai de mon mieux pour être prêt et commencer à être le quart-arrière des Alouettes de Montréal. »