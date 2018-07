Exclues des éliminatoires au cours des trois dernières saisons, les Alouettes (1-4) connaissent un autre début de saison difficile et se sont tournées vers le controversé quart pour se relancer.

Une carrière universitaire prolifique

Les qualités athlétiques et le talent de footballeur de Manziel ne font aucun doute, mais il y a tout lieu de se demander si le Texan de 25 ans a enfin atteint le stade de la maturité.

C’est le pari que font le directeur général Kavis Reed et l'entraîneur-chef Mike Sherman. C’est d’ailleurs Sherman qui a convaincu Manziel de se joindre aux Aggies de l’Université A&M, alors qu’il dirigeait l’équipe en 2011.

Congédié quelques mois plus tard, celui qui dirige maintenant les Alouettes espère que le nouveau pilote de son attaque pourra offrir un rendement se rapprochant de son exceptionnelle saison 2012.

Cette année-là, Manziel est devenu la première recrue à remporter le trophée Heismann, remis au meilleur joueur universitaire aux États-Unis. Ce petit-fils d’immigrant syrien avait réussi à conduire son équipe jusqu’à la finale de la NCAA, compilant des statistiques phénoménales : 3706 verges de gains par la passe et 1410 verges au sol.

Johnny Manziel dans l'uniforme d'A&M Photo : Getty Images/Scott Halleran

En deux saisons dans l’uniforme bourgogne, il a lancé 63 passes de touché et en a inscrit lui-même 30 par la course.

Un fêtard

Mais sa réputation de fêtard invétéré faisait peur à de nombreuses équipes de la NFL, si bien que 21 joueurs ont été repêchés avant lui en 2014. Les Browns de Cleveland, qui l’ont finalement sélectionné au 22e rang du premier tour, ont amèrement regretté cette décision.

En deux saisons, il n’a obtenu que 8 départs et ses quelques rares bonnes performances ont été assombries par ses frasques hors du terrain. En novembre 2015, après que les Browns lui eurent officiellement confié le poste de quart numéro un, Johnny Manziel a été filmé dans une fête bien arrosée, durant la semaine de congé. Cette vidéo a forcé l’équipe à le reléguer au rôle de substitut.

Puis, alors qu’on lui avait redonné les rennes de l’attaque des Browns, quelques semaines plus tard, la jeune sensation a dû faire l’impasse sur le dernier match de la saison en raison d’une commotion cérébrale. Des sources disaient alors qu’il se trouvait à Las Vegas plutôt qu’à Cleveland ce week-end là. La direction de l’équipe a plus tard confirmé que Manziel ne s’était pas rapporté à une réunion prévue le matin de cette dernière rencontre.

Johnny Manziel avec les Browns de Cleveland Photo : AP Photo/Bob Leverone

Les Browns l’ont libéré en mars 2016. Le mois suivant, l’athlète alors âgé de 23 ans a été accusé de violence conjugale et faisait alors face à une peine d’emprisonnement d’un an.

Il s’est alors inscrit au programme de la NFL pour traiter ses abus de substances en plus de suivre une thérapie pour gérer sa colère. Les accusations ont été abandonnées en novembre 2017.

« Je m’automédicamentais avec de l’alcool »

Dans une entrevue avec le réseau ABC, en février dernier, Johnny Manziel déclarait : « Je m’automédicamentais avec de l’alcool parce que c’est que je croyais qui me rendait heureux et qui m’aidait à sortir de la dépression. »

Il a également confié souffrir d’un trouble bipolaire qu’on lui a diagnostiqué l’année dernière et qu’il prenait des médicaments pour le traiter.

Manziel affirmait également qu’il était dorénavant sobre et que sa santé mentale était devenue une priorité.

Objectif NFL

Marié depuis mars dernier, il a un but professionnel bien avoué : revenir dans la NFL le plus vite possible.

Ce retour passera d’abord par la Ligue canadienne, où il n’a vu de l’action qu’en match préparatoire avec les Tiger-Cats de Hamilton.

Montréal pourrait bien être sa dernière planche de salut. Mais s’il connaît du succès, son séjour avec les Alouettes pourrait être de courte durée.