Le milieu de terrain peut se targuer néanmoins du soutien d'Angela Merkel. « Mesut Özil est un joueur de foot qui a beaucoup fait pour l'équipe nationale. Mesut Özil a désormais pris une décision qui doit être respectée », a dit lundi une porte-parole de la chancelière.

La réponse la plus violente au joueur d'Arsenal est venue sans surprise du quotidien populaire Bild, qui faisait campagne depuis des semaines contre lui en raison de sa rencontre en mai, à Londres, avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, interprétée comme une marque de soutien à un dirigeant autoritaire et un manque de fidélité à l'Allemagne à quelques semaines du Mondial.

Le journal dénonce « une démission faite de jérémiades décousues » et reproche au champion du monde de 2014 de soutenir « un despote » qui cherche à imposer une « dictature islamiste ».

Bild attaque ensuite le niveau de jeu « lamentable » d’Özil, qui a participé à l'élimination humiliante du champion sortant dès le premier tour en Russie.

À l'extrême inverse, le ministre turc de la Justice, Abdulhamit Gul, a loué sur Twitter le joueur et son « but » contre le racisme en Allemagne. « Je félicite Mesut Özil qui, en quittant l'équipe nationale, a marqué le plus beau but qui soit contre le virus du fascisme », a-t-il écrit.

Né en Allemagne de parents turcs, le joueur a abandonné sa nationalité turque en 2007 pour devenir Allemand.

Ankara et Berlin entretiennent des relations difficiles depuis le putsch raté de 2016 en Turquie. Le gouvernement Erdogan a dénoncé les accusations allemandes de dérive répressive, et le président est allé jusqu'à tracer un parallèle entre l'Allemagne contemporaine et le nazisme.

Le footballeur de 29 ans a lancé dimanche dans une lettre publique de quatre pages une attaque en règle contre le traitement médiatique et le racisme dont il s'estime victime.

Il a tout particulièrement accusé le président de la Fédération allemande de soccer (DFB), Reinhard Grindel, un ancien député conservateur et pourfendeur durant sa carrière politique du multiculturalisme.

Départ d'un symbole de l'intégration

Certains journaux et politiciens, même s'ils critiquent la virulence de sa démarche, relèvent que le racisme est un problème dans le pays et que ce coup d'éclat est donc loin d'être anecdotique.

C'est un symbole de l'intégration qui part à l'heure où l'extrême droite connaît un essor sans précédent depuis 1945 avec le parti Alternative pour l'Allemagne (AfD).

Katarina Barley, la ministre allemande de la Justice, a estimé qu'il s'agissait « d'un signal d'alarme lorsqu'un grand joueur de foot allemand comme Mesut Özil ne se sent plus représenté dans son pays à cause du racisme ».

Le quotidien berlinois Tagesspiegel a dénoncé de son côté « l'ambiance populiste dans le pays. Le départ de Mesut Özil est une césure sportive, politique et sociétale. C'est plus que l'avenir du XI national qui est en jeu ».

Le chef de la communauté turque d'Allemagne, Gökay Sofuoglu, a jugé que « la diversité » de la Mannschaft, jusqu'ici un « modèle », était menacée.

Mais le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, a estimé à l'inverse qu'un multimillionnaire vivant en Angleterre ne disait rien des capacités d'intégration de l'Allemagne.

Le milieu de terrain, qui n'a jamais caché sa foi islamique, était depuis deux ans la cible favorite de l'AfD. Une chef de ce parti, Alice Weidel, a encore dit lundi qu’Özil était « un exemple typique de l'échec de l'intégration des gens venus du monde turco-islamique ».

Lorsqu'il a été cloué au pilori pour sa rencontre de mai avec le président turc, Özil s'est fait discret, contrairement à son coéquipier Ilkay Gündogan qui s'était excusé.

Dans son courrier de dimanche, le joueur d'Arsenal explique que cette rencontre n'avait rien de politique et qu'elle ne remettait pas en cause sa germanité. Il demande néanmoins qu'on comprenne son héritage et son attachement à la Turquie.

« J'ai certes grandi en Allemagne, mais mon histoire familiale a ses racines solidement basées en Turquie. J'ai deux cœurs, un allemand et un turc », a assuré le joueur.