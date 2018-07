Johnny Manziel deviendra partant rapidement, peut-être dès la semaine prochaine contre les Tiger-Cats.

Les Oiseaux n’ont joué qu’un match dans leur division jusqu’à présent, une défaite contre le Rouge et Noir d’Ottawa. Il leur reste donc sept matchs contre leurs trois adversaires de division. Ils peuvent encore finir parmi les deux premiers de l’Est et ainsi accéder aux matchs éliminatoires.

Le jeune homme de 25 ans a déjà montré lors des matchs préparatoires qu’il pouvait se débrouiller dans la Ligue canadienne. Reste à savoir s’il peut devenir un joueur dominant. Mais une chose est certaine : il a tous les outils nécessaires.

Manziel n’est pas le premier gagnant du trophée Heisman à tenter de succéder à Anthony Calvillo.

En 2014, Troy Smith a reçu le poste de quart partant des Alouettes sur un plateau d’argent, mais il a lamentablement échoué. Il n’a même pas complété 50 % de ses passes.

Mais Manziel n’est pas Troy Smith.

Johnny Football a été un passeur plus précis que Smith à l’université et, surtout, il peut vous battre autant avec ses jambes qu’avec son bras.

Quand il a affronté les Alouettes en match préparatoire au stade Percival-Molson, on a senti l’électricité passer dans les gradins.

J’ai hâte de voir ce que ce sera quand il sautera sur le terrain dans l’uniforme des Alouettes.

Il y a longtemps qu’on n’a pas ressenti quelque chose du genre à Montréal.

Le prix à payer

Certains vont dire que Kavis Reed a payé trop cher pour acquérir Manziel.

Mais le début de saison des Moineaux a clairement démontré qu’ils n’iraient nulle part sans un quart de premier plan.

Chris Williams et Jamaal Westerman sont des joueurs de premier plan et sont dans le haut de la pyramide salariale de la Ligue canadienne à leur position. Les deux ont plus de 30 ans.

Avec Manziel et le bloqueur Tony Washington, les Alouettes comblent des vides nettement plus importants et font de la place sur leur masse salariale pour payer Manziel, si ce dernier répond aux attentes.

Pour ce qui est des deux premiers choix au repêchage que les Alouettes donnent aux Tiger-Cats, ils sont importants. Mais l’histoire démontre que les premiers choix dans la LCF n’ont pas la même valeur que dans les autres repêchages.

Luc Brodeur-Jourdain avait été le tout dernier joueur choisi en 2008. On peut dire qu’il a été aussi utile que n’importe quel premier choix depuis ce temps.

Oui, les Alouettes ont payé cher pour mettre la main sur Manziel, mais il aurait peut-être été plus coûteux de laisser passer cette chance.