Les Alouettes font aussi l’acquisition des joueurs de ligne offensive Tony Washington et Landon Rice. En échange, le receveur éloigné Chris Williams et l’ailier défensif Jamaal Westerman prennent le chemin de Hamilton, en plus des choix de premier tour des Alouettes aux encans de 2020 et 2021.

« Nous venons d’acquérir un quart d’exception qui possède un talent indéniable, a déclaré Kavis Reed, directeur général des Alouettes, dans un communiqué. Nous avons confiance que ses qualités athlétiques, sa grande mobilité et son instinct auront un impact positif sur les performances de notre attaque. Landon Rice et Tony Washington viennent quant à eux considérablement solidifier notre ligne à l’attaque. »

L’ancien des Browns de Cleveland s’était joint aux Tiger-Cats le 19 mai dernier. Manziel, gagnant du trophée Heisman en 2012, n’avait pas encore joué de match officiel avec Hamilton. L’entraîneur-chef June Jones a plutôt continué de faire confiance à Jeremiah Masoli pour diriger son attaque cette saison.

À ses deux matchs préparatoires avec les Tiger-Cats, Manziel a réussi 21 de ses 31 passes, dont une passe de touché.

Choix de premier tour des Browns en 2014 (22e au total), Manziel a joué 14 rencontres en 2 saisons dans la NFL. Il a réussi 7 passes de touché et réalisé des gains de 1675 verges.

Les Alouettes, qui n’ont gagné qu’un de leurs 5 matchs en 2018, ne marquent que 13,8 points par rencontre avec les quarts-arrières Drew Willy, Jeff Mathews et Matt Shiltz. C’est le pire rendement de la Ligue canadienne.