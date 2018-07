La troupe de Dave Dickenson continue son ascension à la suite de cette cinquième victoire au compte de 25-8 qui lui permet de conserver son dossier immaculé. Elle a fait le nécessaire, pas plus, pour écarter les Moineaux de sa route.

Celle de Mike Sherman a quant à elle repris là où elle avait laissé avant sa première de trois semaines de congés. Elle n'a jamais été dans le coup et les moments de réjouissances ont pu être dénombrés au compte-gouttes.

Invisibles en attaque lors de la demie initiale, les Alouettes ont creusé leur propre tombe en offrant plus d'occasions qu'il n'en fallait aux Stampeders de les distancer.

La gestion du cadran est ni plus ni moins que primordiale pour l'équipe négligée, en l'occurrence les Alouettes, lorsqu'un affrontement à sens unique se dessine. Le manque de punch offensif va toutefois à l'encontre de ce plan de match.

L'unité tantôt menée par Drew Willy, tantôt par Matthew Shiltz a trop souvent rapidement redonné le ballon aux locaux.

Matthew Shiltz (no 18) et Tyrell Sutton (no 20) Photo : La Presse canadienne/Jeff McIntosh