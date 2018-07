Stroman (3-7) a accordé un point et distribué cinq coups sûrs. Trois de ceux-ci se sont produits en première manche, et l'un d'entre eux a été le simple d'un point d'Adam Jones qui donnait l'avance aux Orioles (28-71). Stroman a aussi retiré sept frappeurs au bâton, en a atteint un et a donné deux passes gratuites.

Randal Grichuk et Luke Maile ont répliqué pour les Blue Jays (45-52), et Teoscar Hernandez est venu marquer à la suite d'une feinte non réglementaire.

Ryan Tepera s'est présenté sur la butte en neuvième manche et a obtenu le sauvetage, notamment à la suite d'un attrapé spectaculaire du voltigeur Grichuk à la piste d'avertissement du champ centre pour le premier retrait.

Alex Cobb (2-13) a accordé quatre points - un seul mérité - et quatre coups sûrs en cinq manches de travail. Il a fait fendre l'air à quatre frappeurs et a distribué trois buts sur balles.

Les Blue Jays ont marqué trois points non mérités pour prendre l'avance en quatrième manche, à la suite d'une erreur de Tim Beckham.

Grichuk a enchaîné avec un double qui a créé l'égalité 1-1, puis Yangervis Solarte a croisé le marbre sur un double jeu avec les buts remplis. Maile a poursuivi cet élan avec un simple qui a permis à Grichuk de venir marquer, ce qui a porté le pointage à 3-1.

Hernandez a complété la marque à la suite de la feinte non réglementaire de Cobb en cinquième manche.