Le pilote Ferrari a soufflé la pole à Valtteri Bottas (Mercedes-Benz) dans son dernier tour chronométré.<<

Vettel a enregistré un temps imbattable de 1 min 11 s 212/1000 pour devancer Bottas de 2 dixièmes de seconde.

L'histoire de cette séance, c'est l'abandon de Lewis Hamilton dans Q2. Une panne hydraulique l'a forcé à immobiliser sa Mercedes-Benz en bord de piste. Il avait l'air effondré à côté de sa voiture.

Le Britannique avait eu le temps de faire le 8e chrono. Au terme de la séance, il a été classé 14e.

En ce jour anniveraire de Claire Williams, c'est Sergey Sirotkin qui lui a offert un petit cadeau, avec sa 12e place en qualification, à 2,4 s du temps de référence.

Le pilote russe a réussi à passer en Q2, et s'est qualifié sur la 6e ligne de la grille.

Stroll a été piégé en Q1 sur une piste qui montait en température, après la pluie battante qui est tombée dans la matinée.

Il n'a pu faire mieux que le 19e temps, dans une voiture qui n'était pas réglée à son goût.

« Pas très bien aujourd'hui. Je n'ai pas mis tout ensemble, et le set-up n'était pas parfait, a-t-il indiqué. J'ai perdu un peu de temps à cause du sous-virage. Pas facile comme séance, mais la course est demain, et on va revenir. »

Au moment d'écrire ses lignes, Stroll part de la 18e place sur la grille en raison de la pénalité à Daniel Ricciardo (Red Bull) qui partira dernier.

Mais la Mercedes-Benz de Lewis Hamilton aura-t-elle besoin de nouvelles pièces ? Sera-t-il lui aussi pénalisé ? À suivre.

Plus de détails à venir.