Le plus haut saut de l’athlète de 24 ans a été de 5,71 mètres. Il a atteint cette hauteur à sa deuxième tentative. Il a raté ses trois essais à la barre de 5,80 mètres.

L’Américain Sam Kendricks a remporté l’épreuve grâce à un saut de 5,92 mètres. Le Français Renaud Lavillenie, détenteur du record du monde, a dû se contenter du 2e rang, s’arrêtant à 5,86 mètres. Le Suédois Armand Duplantis, dont le plus haut saut de la journée a aussi été de 5,86 mètres, a complété le podium.

En mars dernier, Barber s’était approché de son record personnel en sautant à une hauteur de 5,92 mètres, à Austin, au Texas. La meilleure marque de sa carrière (5,93) avait été établie à Londres, en 2015.

Record du monde au 3000 m marche

Le Britannique Tom Bosworth a fracassé le record du monde au 3000 m marche. Il a arrêté le chrono à 10:43,84 et a abaissé l’ancienne marque mondiale de plus de 3 secondes. L’Italien Giovanni De Benedictis détenait le temps le plus rapide de l’histoire depuis 1990.

Le Sud-Africain Lebogang Shange (10:47,08) a été le deuxième à franchir l’arrivée, suivi du Britannique Callum Wilkinson (11:13,77).

Le Canadien Benjamin Thorne a terminé au 5e rang (11:48,38).

Nouvelle marque personnelle pour Gabriela Stafford

Au 3000 m, la Canadienne d’adoption Gabriela Stafford a réussi un record personnel et s’est glissée au pied du podium. Celle qui est née à Londres et qui habite maintenant Toronto a couru la distance en un temps de 8 min 45,67 s.

L’Ontarien Mohammed Ahmed s’est glissé en 7e place au 5000 m, stoppant le chrono à 13 min 16 s 82/100. L’Américain Paul Chelimo a triomphé en 13:14,01, devançant l’Éthiopien Muktar Edris (13 :14,35) à l’arrivée. Aussi de l’Éthiopie, Yomif Kejelcha (13:14,35) a enregistré le 3e meilleur chrono.

L’Albertaine Sage Watson (56,21 s) a pris le 8e rang du 400 m haies. Aux Jeux de Rio, en 2016, l’athlète de 24 ans avait pris le 11e rang à cette épreuve.

Au saut en longueur, la Britanno-Colombienne Christabel Nettey a terminé 8e. Elle a réussi son meilleur saut, d’une longueur de 6,54 mètres, en deuxième manche.