Interrogé à ce sujet dans le paddock détrempé de Hockenheim, l'ingénieur britannique a confirmé que le Québécois était en haut de sa liste.

« Nous travaillons avec Lance dans le moment présent, a dit Paddy Lowe. C'est vrai qu'il ne nous a pas signalé ses intentions pour l'an prochain, et nous non plus d'ailleurs.

« Pour l'instant, tout est ouvert. Nous serions heureux de continuer à travailler avec Lance, et c'est le plan pour le moment (our option). »

Paddy Lowe Photo : Getty Images/Mark Thompson

Dans toutes les rumeurs de transfert durant cette saison folle, il y a celle envoyant Lance Stroll chez Force India en 2019 à la place d'Esteban Ocon.

Le Français est prêté à Force India par Renault qui voudrait le rapatrier en 2019, pour remplacer Carlos Sainz.

Mais Force India a fait savoir samedi qu'elle allait exercer l'option qu'elle détient sur le pilote français pour le garder en 2019.

Est-ce une porte qui se ferme au nez de Lance Stroll ?

Sous une pluie battante

Lance Stroll a fait partie des braves qui ont tourné sur le circuit d'Hockenheim samedi matin, sur une piste détrempée.

Il a fait 7 tours, et a enregistré le 9e temps de la dernière séance d'essais libres (FP3) avant la séance de qualification.

Seuls 9 pilotes ont enregistré des chronos. Parmi eux, les pilotes Williams.

Stroll a roulé en 1 min 38 s 393/1000, tandis que Sergey Sirotkin a fait un peu mieux : 1:35,334 bon pour la 3e place après 9 tours.

Le Québécois est à 3,8 s du temps de référence qui appartient à Charles Leclerc, dans sa Sauber : 1:34,577

Le Monégasque a été le plus rapide, ou téméraire, c'est selon. Il a devancé son coéquipier Marcus Ericsson (1:35,000).

Parmi les prétendants au titre, Sebastian Vettel a sorti sa Ferrari du garage. Il a fait 5 tours et a fini 4e (1:35,573). Son coéquipier Kimi Raikkonene a fini 8e (1:37,755).

Lewis Hamilton n'a fait que deux tours de vérification, tout comme son coéquipier, sans passer sur la ligne de chronométrage.

« Pour les équipes de milieu de grille, c'est une belle chance, a dit le Français Esteban Ocon (Force India). Malheureusement, nous n'avons pas pas assez de pneus pour sortir en FP3. Espérons qu'il continue à pleuvoir en qualif. »

La météo prévoit une acalmie, mais la séance de qualification, qui commence à 9h, HAE, se déroulera sur une piste mouillée.