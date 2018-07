Des circuits de Caleb Joseph, pour deux points, et Jonathan Schoop contre Tyler Clippard en neuvième ont permis aux Orioles de créer l'impasse 7-7.

Après avoir raté une occasion de répliquer dès la fin de la neuvième manche, les Blue Jays ont finalement gagné en 10e. Martin a amorcé la poussée victorieuse avec un simple à l'avant-champ après deux retraits, puis Randal Grichuk a soutiré un but sur balles à Paul Fry (0-1). Diaz a ensuite frappé un roulant qui a effleuré le gant du troisième-but Renato Nunez, ce qui a déjoué l'arrêt-court Tim Beckham. La balle a poursuivi sa course jusqu'au champ extérieur et Martin en a profité pour filer jusqu'au marbre.

Diaz, Martin et Grichuk ont frappé un circuit en solo chacun pour les Blue Jays (44-52), qui ont pris l'avance 7-2 lors des sept premières manches avant de voir les Orioles renverser la vapeur.

Beckham et Chris Davis ont aussi participé au festival du circuit du côté des Orioles (28-70).

La victoire est allée au dossier de John Axford (3-1), qui a blanchi les Orioles en début de 10e.