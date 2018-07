L'unifolié va y affronter le Brésil le jeudi 13 septembre.

Le premier tour réglé, les trois meilleures équipes du groupe B -- le Vénézuéla (5-1), le Brésil (5-1) et le Chili (1-5) -- et du Groupe D -- le Canada (5-1), la République dominicaine (4-2) et les îles Vierges américaines (2-4) -- forment désormais le groupe F.

De septembre à février, le Canada affrontera le Vénézuéla, le Brésil et le Chili, à domicile et à l'étranger.

Les six pays du groupe E sont les États-Unis, l'Argentine, Porto Rico, l'Uruguay, le Panama et le Mexique.

Au deuxième tour, le top 3 de chaque groupe va se qualifier pour la Coupe du monde de 2019, tout comme la meilleure équipe de quatrième place.

La Coupe du monde de l'an prochain aura lieu en Chine, du 31 août au 15 septembre. Il y aura 32 équipes, dont sept vont se qualifier pour les JO de Tokyo, en 2020.