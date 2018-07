Ballard a laissé savoir que le visage de l'organisation pourra participer aux exercices et qu'il n'est plus incommodé par la blessure à l'épaule droite qui l'a forcé à rater la totalité de la saison 2017.

Après une entrée en matière remarquée dans la NFL en 2012 et les succès qui lui ont collé à la peau, diverses blessures ont miné la suite de sa carrière.

L'athlète de 28 ans a manqué à l'appel lors de 26 des 48 dernières rencontres des Colts qui ont ressenti la perte de leur pivot étoile. Ils n'ont plus pris part aux éliminatoires depuis 2014.

Jurrell Casey (no 99) et Andrew Luck (no 12) Photo : Getty Images/Stacy Revere