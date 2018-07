Dans une journée écossaise typique, marquée par une pluie constante, Kisner, meneur la veille, a joué 70, un coup sous la normale.

Johnson, avec une carte de 67, a retranché quatre coups à la normale.

L'Anglais Tommy Fleetwood, habitué à des conditions de jeu difficiles, a fait un bond de géant grâce à son score de 65, à un coup du record du parcours établi par Steve Stricker et Richard Green en 2007. Le voilà maintenant à -5, à égalité avec les Américains Pat Perez, Tony Finau et Xander Schauffele, ainsi que le Sud-Africain Zander Lombard.

Fleetwood a réussi des oiselets aux 4e et 5e trous, en route vers un pointage de 33 sur le neuf d'aller. Il a ajouté trois oiselets au retour, dont un de 15 pieds au 18e trou.



Le Nord-Irlandais Rory McIlroy (-4) est aussi dans la course, après avoir réussi un deuxième parcours de suite de 69.



Tiger Woods a lui aussi reproduit son pointage de la veille, avec un 71, et joue encore la normale. Le détenteur de 14 titres du grand chelem a tenté un coup roulé de huit pieds pour un oiselet au 18e fanion, mais il est passé tout juste à la droite de la coupe.

« J'aurais pu terminer ce trou un peu mieux. J'avais un peu mieux joué hier. Aujourd'hui n'a pas été aussi bon, mais j'ai finalement réussi à faire un oiselet sur le par 5 (14e trou). C'est donc positif », a dit celui qui est de retour après trois années de difficultés et d'opérations à répétition au dos.



Woods sera de la partie ce week-end, puisque la qualification est établie pour l'instant à +2.



Le seul golfeur canadien en lice, Adam Hadwin, de Moose Jaw, jouait la normale après 16 trous en deuxième ronde. Le Saskatchewanais est à +2.



David Duval, le vainqueur de l'Omnium britannique en 2001, s'est retiré avant sa deuxième ronde en raison d'un malaise. L'Américain se trouvait à 14 coups du meneur après avoir signé une carte de 80 la veille.