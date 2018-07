La NFL et la NFLPA ont discuté et travaillent pour trouver une solution au dossier de l'hymne national. Afin de nous assurer d'un dialogue constructif, nous avons conclu une entente de statu quo concernant le grief de la NFLPA et la politique de la NFL. Aucune nouvelle règle concernant l'hymne national ne pourra être émise ou appliquée au cours des prochaines semaines pendant que les discussions confidentielles se poursuivent. NFL et NFLPA