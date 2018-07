Q - Le sport électronique cherche-t-il à être reconnu comme un « vrai » sport et pourquoi?

R. La Fédération suisse de sport électronique, dont je suis membre, a pour objectif d'adhérer au Comité national olympique suisse. Nous avons bon espoir d'en devenir membre d'ici 2019.

Une vingtaine de fédérations nationales de sport électronique ont déjà été reconnues pas des comités olympiques nationaux, notamment en Italie et en Suède.

Notre argumentaire est construit et cohérent en fonction de la définition du sport utilisée, car le sport ne répond pas à une définition unique. Une reconnaissance par le comité olympique suisse ouvrirait des portes, elle permettrait d'encadrer les joueurs et les compétitions, de donner à certains de nos joueurs étudiants un statut sport-étude, afin d'aménager leur temps d'étude. Cela permettrait aussi de rassurer les médias qui craignent parfois de ne pas détenir les droits pour parler de nos compétitions.

Q - Il semble y avoir beaucoup d'argent dans le sport électronique. Pourquoi avez-vous besoin de l'aide des comités nationaux olympiques?

R. Il faut distinguer les joueurs professionnels, rémunérés par les éditeurs de jeu et les joueurs amateurs. Des aides du Comité olympique suisse permettraient par exemple de louer des locaux pour accueillir les joueurs et les compétitions, mais aussi de former des entraîneurs, des personnels d'encadrement, ce qui n'existe pas encore vraiment.

Il faut aussi sensibiliser les joueurs aux questions du dopage ou de la triche, aux valeurs du sport.

Q - Le monde du sport traditionnel qui voit son public vieillir, ne cherche-t-il pas à vous récupérer?

R. Les compétitions de jeux vidéo ou électroniques existent depuis 1980 et tout d'un coup, on voit apparaître un gros intérêt du monde du sport traditionnel pour le sport électronique. Il y a donc une méfiance du monde du sport électronique envers le monde du sport classique, avec en filigrane une peur de récupération.

Mais le sport électronique constitué seulement d'acteurs passionnés est déjà une histoire du passé, les GAFA (acronyme pour les géants du web Google, Apple, Facebook et Amazon) sont déjà impliqués, tout comme des acteurs comme Intel ou Alibaba, qui sont présents des deux côtés, en étant à la fois des acteurs majeurs du sport électronique et des commanditaires du CIO. Intel, par exemple, organise depuis des années les Intel Extreme Masters à Katowice (Pologne), avec des dizaines de milliers de visiteurs.

L'avenir passe par plus de synergies. La plus grande différence avec le sport traditionnel, c'est que dans le sport électronique, chaque éditeur possède les droits sur son jeu et joue donc son propre rôle de fédération internationale.

Q - Que peut-on attendre de ce forum samedi à Lausanne?

R. C'est une des premières fois au monde où il y aura réunis le CIO, des comités olympiques nationaux, des athlètes, des fédérations internationales et des éditeurs de jeux, des diffuseurs, des organisateurs de tournois.

Même s'il est trop tôt pour dire que le sport électronique a sa place aux Jeux olympiques, c'est donc un sommet historique où les acteurs du sport électronique se réunissent avec le monde du sport.