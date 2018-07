Rivard, qui a remporté trois médailles d’or aux Jeux paralympiques de Rio, a remporté l’épreuve multicatégories en 1:00,42, à seulement 0,35 seconde de sa marque mondiale.

« Chaque année depuis que j’ai abaissé le record il y a trois ans, je veux l’abaisser à nouveau », a dit Rivard. « C’est dans mon esprit chaque année. Je veux battre ce record à nouveau. Il est là depuis assez longtemps. »

Shelby Newkirk s'illustre

Shelby Newkirk de Saskatoon a abaissé son propre record du monde au 100 m dos S7 lors des préliminaires, puis a nagé encore plus vite lors des finales.

« Je suis tellement ravi, » a dit la nageuse de 22 ans qui est atteinte de dystonie généralisée, un trouble neurologique évolutif semblable au Parkinson.

Newkirk a commencé sa journée avec un temps de 1 : 21,42. Ce temps lui a permis d’abaisser son record du monde établi à l’Omnium canadien de paranatation l’an dernier par 0,01 seconde. Elle a ensuite abaissé ce temps de 1,29 s lors de la session des finales.

« Ce matin, j’étais vraiment satisfaite de mes 30 derniers mètres, mais je savais que je pouvais améliorer la première partie », a dit Newkirk. « Je savais que si je pouvais nager le premier 50 m plus rapidement, je pourrais battre le record sans problème. Je vais continuer de m’entraîner et nager le plus vite possible. »

Deux médailles pour Benoît Huot

La légende paralympique Benoît Huot est monté sur le podium deux fois. Il a terminé deuxième au 100 m libre multicatégories en 57,73, puis troisième au 100 m dos en 1 : 05,01.

Huot, paranageur dans la catégorie S10, qui a remporté 20 médailles paralympiques en cinq éditions, ne sait pas pour combien de temps il nagera encore.

« Je ne rajeunis pas, » dit le nageur de 34 ans dont la conjointe attend leur premier enfant cet automne. De plus, Huot entreprendra une maîtrise en administration des affaires. « La vie va beaucoup changer dans les prochaines semaines avec une petite fille qui arrivera cet automne. »

« Après Rio, je savais que chaque moment où j’aurais la chance de nager je devais en profiter et m’amuser, car ça pourrait être la dernière fois. Je sais que la fin approche. Ce fut une belle aventure. Je suis reconnaissant. »

Oleksiak s'impose au 100 m libre

Penny Oleksiak essaie toujours de retrouver sa forme olympique.

Elle a fait un pas dans la bonne direction en gagnant l'or au 100 mètres style libre féminin, même si elle n'était pas tout à fait satisfaite de son temps de 54,75 secondes.

« Je pense que j'étais un peu plus rapide que ça même quand je n'étais pas du tout en forme, a-t-elle affirmé. Je ne crois pas que mes résultats démontrent le travail accompli à l'entraînement. Je ne suis pas très contente de ma course, mais j'ai gagné ma place au sein de l'équipe et c'était tout ce que je pouvais espérer. »

La nageuse torontoise âgée de 18 ans est devenue l'étoile de l'équipe canadienne de natation lors des Jeux olympiques de Rio en 2016. Elle était alors devenue la plus jeune championne de l'histoire de l'olympisme canadien en remportant l'or au 100 m style libre. Elle avait aussi récolté une médaille d'argent au 100 m papillon et deux médailles de bronze lors des relais.

Elle s'est tenue loin des projecteurs avant d'effectuer un retour à la compétition lors des Jeux du Commonwealth, en avril, en Australie. Elle a aidé le Canada à gagner trois médailles d'argent lors des relais, mais a connu des ennuis lors des épreuves individuelles.

Jeudi, lors des sélections où le gagnant de chaque épreuve obtient une place pour les Championnats panpacifiques de Tokyo, en août, Oleksiak était bien loin de son record canadien de 52,70 secondes.

« J'ai fait des choses qui allaient me rendre heureuse pendant un an avant de recommencer à me concentrer sur la natation, a expliqué Oleksiak, qui a récemment passé du temps en Floride pour s'entraîner. J'ai laissé la poussière retomber un peu et ça m'a aidée. Je suis très heureuse d'augmenter la cadence en prévision de Tokyo. »

Oleksiak avait déjà obtenu son billet pour Tokyo mercredi en terminant troisième au 200 m style libre, ce qui lui valait aussi une place au sein de l'équipe de relais. Elle prévoit participer à un maximum de deux autres épreuves aux sélections canadiennes.

Alexia Zevnik, Kyla Leibel et Maggie MacNeil ont aussi obtenu des places au sein de l'équipe de relais au 100 m style libre chez les dames.

Du côté masculin, Yuri Kisil s'est imposé en 49,14 au 100 m style libre. Markus Thormeyer, Ruslan Gaziev et Owen Daly ont également obtenu des places pour le relais.

De son côté, Kylie Masse a survolé la compétition au 100 m dos féminin, elle qui est la détentrice du record mondial de la distance. Thormeyer a gagné le 100 m dos masculin, tandis que Mabel Zavaros a obtenu l'or au 200 m papillon féminin et Mack Darragh, au 200 m papillon masculin. Peter Brothers s'est imposé au 1500 m style libre masculin.