Les Tiger-Cats (2-3) menaient par 10 points au début du troisième quart, mais Marcus Thigpen a sonné la charge pour les Roughriders avec un majeur sur une course de 80 verges après seulement 33 secondes de jeu en deuxième demie.

Brandon Bridge a ensuite complété une passe à Naaman Roosevelt sur 24 verges pour un touché à 5:10, plaçant les Riders en avant 21-17.



Un placement de 35 verges de Lirim Hajrullahu a permis aux Ticats de réduire l'écart à 21-20 à 8:32, mais Jones a répliqué avec le premier retour payant des Riders cette saison à 13:46.

Brett Lauther a ajouté un placement de 35 verges à 5:33 du quatrième quart pour porter le score à 31-20 en faveur des Roughriders (3-2).

Jeremiah Masoli des Tiger-Cats a échoué dans sa tentative de devenir le premier quart de l'histoire de la LCF à accumuler au moins 300 verges de gains dans 10 rencontres consécutives. Il a complété 20 de ses 27 passes pour seulement 184 verges de gains et une interception.



Pour sa part, Bridge a vu 17 de ses 22 passes être captées pour 165 verges de gains et un majeur. Il a inscrit une troisième victoire dans la LCF en tant que quart partant, les trois face aux Tiger-Cats.

Hommage à Andy Fantuz

Pendant la rencontre, on a rendu hommage à l'ancien receveur étoile des Tiger-Cats et des Roughriders Andy Fantuz.

Fantuz a annoncé sa retraite plus tôt, jeudi.

L'Ontarien a joué 12 ans dans la LCF, six à Regina et six à Hamilton. Il a capté 637 passes pour 8363 verges et 44 touchés.