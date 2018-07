L'Américain n'a requis que 22 coups roulés pour conclure sa ronde sur le prestigieux parcours de Carnoustie, où l'herbe longue sèche et les allées rapides ont contribué à abaisser les pointages des golfeurs dans les premiers groupes.

Les Sud-Américains Erik Van Rooyen et Zander Lombard et l'Américain Tony Finau ont réussi une ronde de 67 (-4) et accusent un coup de retard sur Kisner.

Danny Willett, qui n'a pas triomphé depuis sa victoire surprise au Tournoi des Maîtres en 2016, a joué 69 et accuse un déficit de trois coups sur la tête.

En quête d'une 15e victoire majeure, et d'une première depuis l'Omnium des États-Unis de 2008, Tiger Woods joue la normale après un premier parcours de 71. Il a fait fi d'une brève baisse de régime sur le neuf de retour en réussissant trois normales consécutives en fin de ronde. À son premier Omnium britannique depuis 2015, Woods a réussi deux oiselets lors de ses quatre premiers trous et se trouvait à -2 après avoir retranché un autre coup à la normale au 11e vert. Le détenteur de 14 titres majeurs en carrière a cependant commis des bogueys aux 13e et 15e trous, mais il s'est ressaisi et est parvenu à obtenir des normales sur les trois derniers verts.

En matinée, Woods s'est présenté au champ de pratique avec deux bandes noires à la base de son cou. Il a cependant minimisé la gravité de son torticolis.

« Ce n'est rien, a-t-il dit, il faut juste jouer. »

La dernière fois que Woods a remporté l'Omnium britannique, c'était en 2006, au Royal Liverpool Golf Club.

Le champion en titre, Jordan Spieth, suit un coup derrière après avoir complété le parcours en 72 coups. Il tente de devenir le premier golfeur à défendre son titre avec succès depuis Padraig Harrington à Canoustie en 2007 et au Royal Birkdale en 2008.

Adam Adwin, seul Canadien à ce tournoi, a remis une carte de 73, deux coups au-dessus de la normale, tout comme Phil Mickelson.