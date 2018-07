L’ancien défenseur étoile songeait à revenir dans sa ville natale depuis le décès de son père en février.

« C’est l’occasion pour moi de me rapprocher de ma famille et plus particulièrement de ma mère », a-t-il expliqué jeudi dans un communiqué.

Chelios a joué pendant une décennie dans l’uniforme des Red Wings, de 1999 à 2009.

« Je suis reconnaissant de toutes les occasions où j’ai eu la chance d’enfiler l’uniforme des Red Wings, particulièrement lors des conquêtes de la Coupe Stanley en 2002 et 2008 », a-t-il mentionné.

Après avoir pris sa retraite en 2010, Chelios est demeuré dans l’entourage de l’équipe comme conseiller et ambassadeur. De 2014 à 2016, il a occupé un rôle au sein du groupe d’entraîneurs, à titre d’assistant.

Repêché par le Canadien de Montréal en 1981, Chelios a porté les couleurs du Tricolore entre 1984 et 1990, avant d’être cédé aux Blackhawks de Chicago, où il a joué pendant 9 saisons.

En 26 saisons dans la Ligue nationale de hockey, il a disputé 1651 matchs et inscrit 948 points.

Il a été admis au Temple de la renommée en 2013.