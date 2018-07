Les flammes ont éclaté après que des partisans eurent utilisé des fusées éclairantes et des feux d'artifice. Surpris, plusieurs spectateurs ont capté des images.

Selon la direction du Fury FC d'Ottawa, l'atmosphère se serait enflammée à la 67e minute du match, alors que le Toronto FC menait 1-0. L'entraîneur de l'équipe torontoise, Greg Vanney, a affirmé « être embarrassé par l'incident dans les gradins ».

La partie a pu se terminer quelques minutes plus tard, dans un stade vide.

Personne n'a été blessé. L'entreprise Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), exploitant de la Place TD, a affirmé que Soccer Canada lui donnera une amende. Les fusées éclairantes et les feux d'artifice sont des objets prohibés et auraient dû être saisis par les agents de sécurité à l'entrée du stade, selon OSEG.

Un agent de sécurité récupère une fusée éclairante lancée sur le terrain de la Place TD. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Par voie de communiqué, OSEG soutient « prendre au sérieux la sécurité du public ». Les dirigeants de la Place TD vont réévaluer l'événement ainsi que les mesures de sécurité en place et apporter des changements si nécessaire, afin d'éviter que ce genre de situation ne se reproduise.

Le Service de police d'Ottawa mène une enquête.