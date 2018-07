Les Orioles obtiennent le voltigeur Yusniel Diaz, le droitier Dean Kremer, le troisième but Rylan Bannon, le droitier Zach Pop et le troisième but Breyvic Valera.

Machado, un frappeur de puissance doté de grandes qualités défensives, améliore substantiellement les chances des Dodgers de participer à la Série mondiale pour une deuxième année d'affilée. Machado mène les Orioles pour la moyenne au bâton (,315), les circuits (24) et les points produits (65).

Le contrat de Machado vient à échéance à la fin de la saison et les Orioles, derniers dans l'Est de l'Américaine, ont décidé que négocier une prolongation à long terme n'en valait pas la peine financièrement, alors que l'équipe a plusieurs lacunes à combler et se trouve en mode reconstruction.

Machado était convoité par plusieurs formations, dont les Phillies de Philadelphie, les Brewers de Milwaukee, les Cubs de Chicago et les Diamondbacks de l'Arizona, qui ne sont qu'à un demi-match des Dodgers et du premier rang dans l'Ouest de la Nationale.

Les Dodgers obtiennent un joueur sélectionné quatre fois pour le match des étoiles, qui a gagné deux Gants d'or et frappé 129 circuits au cours des trois dernières saisons et demie.

Repêché troisième au total par les Orioles en 2010, Machado a effectué ses débuts dans les majeures en 2012.

Les Dodgers comblent ainsi un besoin à l'arrêt-court, causé par la perte de Corey Seager, opéré au coude en mai.

Machado passe à une équipe en plein coeur de la course aux séries. De plus, il pourra demeurer à l'arrêt-court, position qu'il a adoptée cette saison après avoir surtout joué au troisième coussin, avec Baltimore.

En 860 matchs dans les majeures, l'Américain de 26 ans frappe pour ,283, avec 162 circuits et 471 points produits.