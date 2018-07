Selon l'entreprise JSC, qui dirige le chantier en plein coeur de la capitale, l'échéancier, qui prévoit la fin des travaux en novembre 2019, est respecté.

La construction du stade, qui accueillera la cérémonie d'ouverture le 24 juillet 2020, a démarré avec un an de retard, après que le premier projet de stade eut été mis aux poubelles, car jugé trop cher et non esthétique.

Le gouvernement japonais a accepté le nouveau projet évalué à 1,5 milliard de dollars américains. Le stade est réalisé conjointement par Taisei Corporation, Azusa Sekkei Company et le bureau d'architectes de Kengo Kuma.

L'entreprise JSC a précisé que 2000 travailleurs s'affairaient quotidiennement au chantier, et que ce chiffre passerait à 3000.

Le stade olympique de Tokyo en construction, en juillet 2018 Photo : Getty Images/Matt Roberts

Le grand défi reste la construction du toit, qui protégera les spectateurs dans les gradins.

« Il nous reste 9 mois de travail sur les 15 prévus pour installer le toit, qui est divisé en quatre morceaux, et nous ne pouvons nous permettre la moindre erreur de calcul », a expliqué le représentant de JSC, Tadashi Mochizuki.

Le toit est fait de lattes de bois qui rappellent le style traditionnel des pagodes et temples japonais.

Il doit se fondre dans le paysage environnant. Il a été conçu et est construit de façon à atténuer la température dans les gradins.

Le comité d'organisation des Jeux de Tokyo précise par ailleurs qu'il reste au bas mot 60 % à faire sur les chantiers des installations neuves, comme le village des athlètes, le centre aquatique et le bassin olympique dans la baie de Tokyo.

Seul le complexe de badminton et d'escrime, le Musashino Forest Sports Plaza, est prêt.