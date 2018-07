Le groupe « Oui Calgary 2026 » qui soutient le projet a organisé mardi une discussion pour convaincre les habitants des bonnes retombées des Jeux.

Quelques centaines de personnes se sont ainsi rassemblées au Parc olympique Winsport. Parmi elles, des athlètes et des citadins convaincus ou sceptiques venus écouter le message du groupe « Oui Calgary 2026 ».

C'est une énorme occasion qui se présente et Calgary doit la saisir Emma May, l'une des ambassadrices du groupe Oui Calgary 2026

Emma May croit qu'en plus de laisser un héritage culturel, la venue des Jeux olympiques créera des milliers d'emplois et permettra de rénover des infrastructures sportives qui remontent au passage des Jeux de 1988.

De son côté, le groupe « Non aux olympiques à Calgary » appelle à la prudence.

« Nous ne pouvons pas appuyer des Olympiques tant que nous ne connaissons pas le coût final des Jeux et les risques qu'ils encourent », estime Erin Wait, une porte-parole du groupe.

La Ville de Calgary n'aura cependant pas ces informations d'ici septembre, a annoncé la Municipalité mardi. À l'heure actuelle, Calgary estime la facture à 4,6 milliards de dollars.

Le référendum est prévu pour novembre prochain, mais une date précise n'a pas encore été fixée. Le nom de la ville hôtesse des Jeux d'hiver de 2026 ne sera pas connu avant septembre 2019.