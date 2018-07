Nathan Hirayama et Ghislaine Landry ont été les protagonistes des équipes canadiennes masculine et féminine durant cette période, qui ont chacune vécu des hauts et des bas.

La Coupe du monde de rugby à 7, qui prend son envol vendredi à San Francisco, arrive au terme d'une saison éprouvante pour les septuors canadiens. Le tournoi californien leur offrira l'occasion de boucler la campagne sur une bonne note.

Malgré le fait que par moment nous jouions bien, les résultats n'allaient pas dans le même sens. Nathan Hirayama

Nathan Hirayama Photo : La Presse canadienne/Darryl Dyck

Les Canadiens ont terminé le calendrier avec plusieurs performances inspirées. Mais à cause d'un manque de constance sur l'ensemble de la saison, ils ont conclu au 9e échelon.

L'entraîneur-chef Damian McGrath a bon espoir que sa troupe saura oublier ses passages à vide.

Les derniers mois n'ont d'ailleurs pas été de tout repos. « Ç'a été une année très, très éprouvante pour un si petit groupe de joueurs », avance-t-il.

Nous ne sommes pas très flamboyants [...] Nous ne marquons pas beaucoup de points, mais nous écoulons beaucoup de temps afin d'y parvenir et je pense que nous fatiguons les équipes adverses en faisant cela. Damian McGrath, entraîneur-chef de l'équipe canadienne masculine de rugby à 7

Les Canadiens commenceront la compétition vendredi contre les Papouans-Néo-Guinéens, avec à l'enjeu une place en huitièmes de finale face aux Argentins.

Radio-Canada Sports diffusera en direct la Coupe du monde de rugby à 7 sur son application mobile et sur son site Internet. Cliquez ici pour consulter l'horaire des diffusions.

Tourner la page

L'équipe nationale féminine s'est quant à elle hissée sur la troisième marche du podium lors des étapes de Série mondiale de Sydney et de Paris. Malgré tout, elle n'a pas été en mesure de conclure la campagne parmi le trio de tête en raison d'une déconfiture à Kitakyushu.

Les Canadiennes ont finalement pris la 4e place au cumulatif des cinq étapes.

Nous n'avons pas fini la saison comme nous le voulions, mais nous avons aussi d'autres objectifs et nous regardons de l'avant. Ghislaine Landry, capitaine de l'équipe canadienne féminine

Ghislaine Landry Photo : Getty Images/Matt Roberts

« La saison a semblé un peu plus longue parce que nous avons été incapables d'atteindre certains objectifs que nous nous étions fixés », renchérit l'entraîneur-chef John Tait.

Sa troupe a conclu au pied du podium aux Jeux du Commonwealth à Gold Coast, en Australie, et à un rang plus bas à la Série mondiale de Langford en Colombie-Britannique.

Tait considère que ces échecs ont forgé le caractère de ses protégées.

« Nous avons beaucoup de puissance dans notre groupe. Le défi est désormais mental. Sommes-nous capables de nous concentrer sur notre rôle respectif [...] et mettre le reste de la saison derrière nous », se questionne le pilote canadien.

Les médaillées d'argent de la dernière Coupe du monde de rugby à 7 ont rendez-vous d'entrée de jeu vendredi avec les Brésiliennes en huitièmes de finale.

D'après un texte de Benjamin Blum