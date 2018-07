Cette entente le lie à l'équipe jusqu'à la fin de la saison 2023-2024.

Henrique a totalisé 24 buts et 26 passes en 81 matchs avec les Ducks et les Devils du New Jersey la saison dernière. Les Ducks l'ont obtenu des Devils en retour du défenseur Sami Vatanen et d'un choix conditionnel au repêchage en novembre.

L'attaquant de 28 ans a mené les Ducks avec huit buts gagnants (3e dans la LNH), a terminé à égalité au deuxième rang pour les buts et ex aequo pour la troisième position pour les buts en avantage numérique avec quatre en 57 matchs.

Il avait atteint un sommet personnel de 30 buts en 2015-2016 avec les Devils, qui l'avaient sélectionné au troisième tour (82e au total) du repêchage de 2008.