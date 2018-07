Ray Emery s'est noyé tôt dans la matinée de dimanche dans le lac Ontario. Martin Biron participait à un match-bénéfice de hockey quand il a appris la triste nouvelle.

« J'étais avec plusieurs autres anciens joueurs qui ont croisé le chemin de Ray et tous pensaient la même chose, c'est extrêmement triste », a dit Biron.

Lorsque je pense à Ray, je pense à un très grand compétiteur. Martin Biron

« Cette rencontre était folle »

Les deux gardiens se sont retrouvés le 22 février 2007 au coeur d'une bagarre entre tous les joueurs sur la patinoire. Biron portait les couleurs des Sabres de Buffalo, Emery, celles des Sénateurs d'Ottawa.

« Pour nous à Buffalo, l'un des matchs les plus mémorables dans l'histoire de l'organisation, ou du moins pour cette génération de supporteurs des Sabres, était cette mêlée. Cette rencontre était folle », s'est remémoré Biron.

« Je savais que des coups de poing allaient se donner, donc dès que la rondelle a été mise en jeu, j'ai commencé à patiner et Ray a fait de même pour me retrouver. Et dès qu'il a retiré son masque, il avait ce sourire comme s'il allait me hacher vivant. »

« Il allait me battre avec une main dans le dos, et c'est essentiellement ce qui s'est produit », a continué le Québécois.

En février 2017, une décennie après cette mêlée qui a marqué les esprits à Buffalo, Biron a invité Emery à assister à un bien-cuit organisé par une station de radio de la ville.

L'ex-portier des Sénateurs, des Flyers de Philadelphie, des Ducks d'Anaheim et des Blackhawks de Chicago a toutefois préféré refuser l'invitation puisqu'il était mal à l'aise dans cette situation.

« Il a dit : "Oh non, je ne veux pas que les gens me détestent, ce n'était qu'un match de hockey. Je ne veux pas parler en mal de Buffalo ou de toi." »