Moins de 24 heures après la deuxième conquête du titre mondial de son histoire, l’équipe de France s’est envolée de Moscou, lundi, à destination de l’aéroport Charles-de-Gaulle de Paris, où elle a atterri peu avant 11 h (HAE).

Les champions doivent ensuite être rapidement escortés vers l’Arc de Triomphe, au sommet des Champs-Élysées, en prévision d’un défilé qui rassemblera des centaines de milliers de personnes, toujours en liesse, depuis la victoire de 4-2 contre la Croatie.

La sélection française au grand complet, joueurs, entraîneurs et personnel d’encadrement, sera ensuite reçue au palais de l’Élysée par le président Emmanuel Macron, qui les décorera de la Légion d'honneur, comme l'avaient été les champions du monde de 1998.

Ce dernier a assisté en personne au triomphe français au stade Loujniki à Moscou. Une photo de lui, exultant après le premier but de la France, a vite fait le tour de la planète.

Les partisans attendent les joueurs de l'Équipe de France sur les Champs-Élysées à Paris. Photo : Getty Images/Zakaria Abdelkafi

Transport hors du commun

Enfin, à son arrivée à Paris, l’équipe de France trouvera des noms de stations de métro symboliquement changés en son honneur.

Ainsi, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a rebaptisé six des stations de son vaste réseau.

Charles-de-Gaulle/L’Étoile est renommée « On a deux étoiles », Bercy est transformée en « Bercy les Bleus », et Victor Hugo devient « Victor Hugo Lloris » en hommage au gardien de but français.

Un employé de la RATP rebaptise la station Bercy. Photo : Twitter RATP

Aussi, le sélectionneur Didier Deschamps a deux stations pour souligner sa participation aux deux conquêtes de 1998, en tant que joueur et capitaine, et de 2018 : Champs-Élysées/Clémenceau s’appelle aujourd’hui « Deschamps-Élysées/Clémenceau », tandis que Notre-Dame-des-Champs prend le nom de « Notre-Didier-Deschamps ».

Enfin, la station Avron se décline sous le vocable « Nous Avron gagné ».