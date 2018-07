Marino a été efficace au service avec six as et un pourcentage de réussite de 70 % contre Glushko.

La Canadienne a brisé son adversaire d’entrée de jeu en deuxième manche et a conclu la rencontre en 1 heure 49 minutes.

Marino effectue un retour à la compétition cette année. Elle a passé cinq ans à l’écart des courts professionnels à cause d’une dépression, provoquée par des attaques sur les médias sociaux.

La joueuse de 27 ans est 432e au classement de la WTA.

Du côté des hommes, l'Australien Jason Kubler a été couronné avec une victoire en deux manches de 6-1 contre l'Autrichien Lucas Miedler.