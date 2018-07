« À 14 h 50, le Service de police de Hamilton a retrouvé le corps de l'ancien joueur de la LNH Ray Emery, ont indiqué les autorités dans un tweet. Âgé de 35 ans, il était porté disparu depuis 6 h du matin. Sa famille en a été informée. »

L'association des anciens de la LNH a transmis ses condoléances sur Twitter. La dernière équipe professionnelle d'Emery, l'Adler Mannheim en championnat allemand, a fait de même. « Nous sommes profondément attristés d'entendre la nouvelle de notre ancien gardien. Nos plus sincères condoléances à ses amis et sa famille. »

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, de même que les anciens joueurs Paul Bissonnette, Scott Hartnell et Mike Commodore lui ont tous rendu hommage.

Surnommé « Razor » pour son style de jeu agressif, Emery a joué dans la LNH pendant 11 ans. Il était le gardien titulaire des Sénateurs d'Ottawa pour leur parcours jusqu’en finale de la Coupe Stanley en 2007, et a soulevé le précieux trophée comme substitut avec les Blackhawks de Chicago, en 2013.

Il a aussi remporté le trophée Jennings en 2013, remis aux gardiens qui ont concédé le moins de buts en saison.

« Au nom des Sénateurs, je veux exprimer mes plus sincères condoléances à la famille de Ray Emery, a dit le propriétaire des Sénateurs Eugene Melnyk. Ray a joué un rôle central au printemps 2007 et il a toujours abordé les matchs avec son attitude de fier compétiteur. »

Repêché par les Sénateurs au quatrième tour du repêchage en 2001, Emery a disputé 287 matchs dans la LNH.

Originaire de Hamilton, il a aussi porté les couleurs des Flyers de Philadelphie et des Ducks d'Anaheim, en plus de jouer en Allemagne et en Russie.

Il a joué son dernier match dans la LNH en 2014-2015.