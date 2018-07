« À 14 h 50, le Service de police de Hamilton a retrouvé le corps de l'ancien joueur de la LNH Ray Emery, ont indiqué les autorités dans un tweet. Âgé de 35 ans, il était porté disparu depuis 6 h du matin. Sa famille en a été informée. La cause de sa mort doit être confirmée par une autopsie. »

Selon le quotidien Hamilton Spectator, Emery aurait décidé de sauter à l’eau avec des amis au quai du Royal Hamilton Yacht Club, très tôt dimanche matin.

« Ils sont allés nager, mais il n'est jamais ressorti », a dit au Spectator l’inspecteur Marty Schulenberg.

L'association des anciens de la LNH a transmis ses condoléances sur Twitter. La dernière équipe professionnelle d'Emery, l'Adler Mannheim en championnat allemand, a fait de même. « Nous sommes profondément attristés d'entendre la nouvelle de notre ancien gardien. Nos plus sincères condoléances à ses amis et sa famille. »

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Kyle Dubas, de même que les anciens joueurs Paul Bissonnette, Scott Hartnell et Mike Commodore lui ont tous rendu hommage.

Emery a disputé 287 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Repêché par les Sénateurs au quatrième tour du repêchage en 2001, il était devant le filet de la formation ontarienne lorsqu’elle s’est rendue jusqu’en finale de la Coupe Stanley contre les Ducks d’Anaheim, en 2007.

Originaire de Hamilton, il a ensuite porté les couleurs des Flyers de Philadelphie, des Ducks et des Blackhawks de Chicago dans la LNH, en plus de jouer en Allemagne et en Russie.

Il a joué son dernier match dans la LNH en 2014-2015.