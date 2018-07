Une photo du célèbre joueur accompagné de son épouse a été publiée sur le compte Twitter de la Juventus annonçant: « Cristiano Ronaldo est arrivé à l'aéroport de Turin. » Le commentaire était suivi d'un « bem-vindo », signifiant « bienvenu » en portugais.

Début du graphique (passez à la fin) Qui Caselle 📍 E' arrivato! Bem-vindo, @Cristiano! #CR7JUVE pic.twitter.com/tdBNZLJ3wp — JuventusFC (@juventusfc) 15 juillet 2018 Fin du graphique (passez au début)

Ronaldo a pris les médias et ses partisans par surprise. Il n’était attendu que lundi matin à Turin, où il doit notamment passer des visites médicales, signer son contrat et participer à une conférence de presse en après-midi.

Il devrait par la suite quitter Turin et poursuivre ses vacances. Selon les médias italiens, il ne rejoindra le reste de l'équipe qu'à la fin du mois de juillet. Elle se trouvera à ce moment en tournée aux États-Unis.

Environ 5000 affiches lui souhaitant la bienvenue ont par ailleurs été imprimées par une association locale de commerçants et collées sur les devantures des magasins.

« L'attente est terminée », titrait dimanche matin la Gazzetta Sportiva, tout en pensant que Ronaldo n'arriverait que le lendemain.

Les maillots noir et blanc de la Juventus avec le numéro 7 de Ronaldo se vendent comme de petits pains et une crème glacée au « goût CR7 » a également été lancée dans la capitale piémontaise.

Cristiano Ronaldo jouait au Real Madrid depuis 2009 Photo : AFP/Getty Images/AFP/Isabella Bonotto

« La Ligue des champions en maillot noir et blanc. Plus que toute autre merveille, c'est ça que la Juve demande à Cristiano », a écrit la Gazzetta Sportiva.

Les espoirs que nourris par la ville avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo sont à la mesure des dépenses faites pour décrocher sa signature, soit un total d’environ 350 millions d’euros sur quatre ans : 100 millions d'euros au Real Madrid, 17 millions d'euros en d'autres frais et 30 millions d'euros nets par saison au joueur.

Selon des analystes de Banca Imi, l'arrivée de Ronaldo à Turin permettra un renforcement de la marque Juventus au plan mondial.

« Ronaldo a plus de 300 millions de followers sur les réseaux sociaux. Il est connu dans chaque recoin de la planète et c'est l'une des cinq personnalités les plus connues au monde. Cela suffit pour dire qu'il y aura des effets positifs, non seulement pour la Juve, mais pour tout le football italien », a estimé récemment Lucio Lamberti, professeur à la Polytechnique de Milan, dans les colonnes de la Stampa.