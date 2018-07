La « génération dorée » menée par Eden Hazard, buteur, et Kevin de Bruyne a surmonté la déception de la demi-finale perdue contre la France mardi (1-0) pour enfin monter sur le podium d'une grande compétition, après plusieurs années de résultats sous son énorme potentiel.

Thomas Meunier, suspendu pour la demi-finale contre la France, a ouvert la marque pour la Belgique dès la 4e minute en reprenant du tibia un centre de Nacer Chadli.

Eden Hazard, qui clamait après la défaite contre la France que la Belgique « était la plus belle équipe » de la Coupe du monde, a doublé l'avance belge à la 82e minute, quelques minutes après que Meunier, encore lui, a forcé le gardien anglais Jordan Pickford à réaliser une des meilleures parades du tournoi sur une puissante demi-volée.

« On a créé l'histoire, parce que c'est la première fois qu'on finit troisième à la Coupe du monde, a noté Hazard. Je suis très fier pour les gars, pour le pays, simplement heureux de jouer pour cette équipe. »