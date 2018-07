Kim, qui n'a gagné aucun tournoi sur le circuit de la PGA en 84 départs, montre un pointage cumulatif de -16 après 35 trous. Il complétera la deuxième ronde samedi matin.

Kim a réussi huit oiselets à ses 14 premiers trous et il a notamment devancé le meneur au terme de la première ronde, Steve Wheatcroft. Wheatcroft a remis une carte de 68 (-3) et il est accompagné au deuxième rang par le Canadien David Hearn, auteur d'une ronde de 64, et Johnson Wagner (66). Les trois golfeurs accusent quatre coups de retard sur le meneur.

Hearn, âgé de 39 ans et originaire de Brantford, en Ontario, doit enregistrer de bons résultats au cours du prochain mois afin de terminer parmi les 125 meilleurs golfeurs qui se qualifieront pour les rondes éliminatoires de la Coupe FedEx. Il campe présentement au 152e échelon de ce classement.

Hearn convoite aussi une carte de golfeur à temps plein sur le circuit de la PGA, après avoir bénéficié d'un statut conditionnel cette saison.

Si Hearn l'emporte, il obtiendra du même coup un laissez-passer pour l'Omnium britannique qui se mettra en branle la semaine prochaine.



Les autres Canadiens Nick Taylor (71, cumulatif de -7), Mackenzie Hughes (65, cumulatif de -5), Corey Conners (72, cumulatif de -4) et Ben Silverman (67, cumulatif de -3) participeront aussi aux rondes du week-end.