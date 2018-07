La golfeuse de la région d'Ottawa partage le sommet avec la Suédoise Caroline Hedwall, qui a joué 67.

Henderson a inscrit cinq oiselets, tout en évitant le boguey.

Elle et Hedwall affichent un total de 133, neuf coups sous la normale. Elles ont conclu leurs parcours avec des oiselets sur les deux derniers trous.

Meneuse par un coup au terme de la première ronde, la Thaïlandaise Thidapa Suwannapura a glissé à un coup de la tête, résultat d'un 69.

Les Ontariennes Brittany Marchand et Alena Sharp sont les autres Canadiennes encore en lice, ayant joué 68 et 71. Elles sont à cinq et neuf coups des meneuses.

Le tournoi est terminé pour la Sherbrookoise Maude-Aimée Leblanc. Ses rondes de 72 et 71 lui donnent un cumulatif de 143 (+1), alors que le seuil de qualification pour les deux parcours du week-end a été établi à 142.