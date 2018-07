Utley veut passer plus de temps avec sa femme Jennifer et leurs garçons de trois et six ans, Max et Ben.

« Je suis prêt à devenir un papa à temps plein », a dit le Californien de 39 ans, qui dispute une 16e saison dans les majeures.

Membre de six équipes d'étoiles avec Philadelphie, Utley a notamment aidé les Phillies à remporter la Série mondiale en 2008.

Utley frappe pour une moyenne de ,276 depuis le début de sa carrière. En 1907 matchs, il a obtenu 259 circuits et 1025 points produits.

Les Phillies l'ont échangé aux Dodgers en août 2015. Il a produit au moins 102 points par saison pendant quatre années de suite, de 2005 à 2008.

Très courue, la conférence de presse s'est déroulée en présence de plusieurs coéquipiers.

« Je veux juste vous annoncer que j'ai signé une prolongation de contrat de cinq ans », a blagué Utley au départ, pince-sans-rire.

Clayton Kershaw, Kenley Jansen, Justin Turner, Matt Kemp, Corey Seager et le gérant Dave Roberts étaient parmi ceux qui l'ont trouvée bien drôle.

Joueur partant en 2016, Utley est devenu plus souvent un réserviste, depuis ce temps.

Cette saison il a pris part à 57 matchs, dont 30 comme partant. Il a cogné un circuit et a produit 14 points.

Fidèle à lui-même (effacé et discret), Utley a mis un terme à la conférence de presse après 10 minutes. Une réunion d'équipe approchait et il n'est jamais arrivé en retard à celles-ci pendant sa carrière, a-t-il conclu.